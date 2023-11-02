Глава Тюмени заявил о строительстве двух новых мостов

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Глава Тюмени Руслан Кухарук заявил, что в городе появятся еще два крупных моста. Планами он поделился во время открытия движения по третьему уровню развязки на Мельникайте и Дружбы.
По словам главы города, один из мостов будет проходить над Транссибирской магистралью: он соединит районы Маяка и Дома Обороны. Другой пройдет через реку Тура.
Как ранее сообщал «Наш Город», автодвижение по третьему уровню развязки Мельникайте и Дружбы было открыто сегодня. Строительство началось в 2020 году, на него выделили 7 миллиардов рублей.