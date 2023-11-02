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Глава Тюмени заявил о строительстве двух новых мостов

Глава Тюмени заявил о строительстве двух новых мостов

2 ноября 2023, 08:36
Фото: Виктор Михалев / 1MI
Проекты объектов находятся в работе. Мосты будут проходить над Транссибирской магистралью и над Турой.

Глава Тюмени Руслан Кухарук заявил, что в городе появятся еще два крупных моста. Планами он поделился во время открытия движения по третьему уровню развязки на Мельникайте и Дружбы.

По словам главы города, один из мостов будет проходить над Транссибирской магистралью: он соединит районы Маяка и Дома Обороны. Другой пройдет через реку Тура.

На ремонт моста в Тюменской области потратят 161 миллион рублей
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Как ранее сообщал «Наш Город», автодвижение по третьему уровню развязки Мельникайте и Дружбы было открыто сегодня. Строительство началось в 2020 году, на него выделили 7 миллиардов рублей.

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#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Развязка#Ремонт дорог#Строительство дорог#Проекты#План строительства#Мост#Любовь Селезнева
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