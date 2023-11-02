Движение по развязке Мельникайте — Дружбы открыто

Строительство нового дорожного объекта в Тюмени началось три года назад — в 2020 году. На возведение дорожной развязки было выделено 7 миллиардов рублей. В августе этого года было открыто движение по правоповоротному съезду, благодаря которому теперь автомобилисты могут поворачивать с объездной дороги на улицу Мельникайте, не выезжая на кольцо.