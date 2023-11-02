Движение по развязке Мельникайте — Дружбы открыто

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:32
Строительство нового дорожного объекта в Тюмени началось три года назад — в 2020 году. На возведение дорожной развязки было выделено 7 миллиардов рублей. В августе этого года было открыто движение по правоповоротному съезду, благодаря которому теперь автомобилисты могут поворачивать с объездной дороги на улицу Мельникайте, не выезжая на кольцо.
Кроме того, для пешеходов обустроили тротуар вдоль Мельникайте, который соединяет надземный переход с остановкой общественного транспорта.
Работы ведут специалисты филиала «Мостострой-11» территориальной фирмы «Мостоотряд-36». По планам, полностью строительство дорожной развязки Мельникайте — Дружбы будет завершено в 2024 году.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на строительство второй объездной дороги потратят десятки миллиардов рублей. Южный обход города будет брать начало в месте, где соединяются тюменская кольцевая и трасса Тюмень — Боровский — Богандинский. Общая его протяженность составит более 20 километров. В настоящее время областные власти прорабатывают варианты финансирования строительства нового дорожного объекта.