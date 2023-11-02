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Движение по развязке Мельникайте — Дружбы открыто

Движение по развязке Мельникайте — Дружбы открыто

2 ноября 2023, 06:30
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени запустили автодвижение по третьему ярусу дорожной развязки Мельникайте — Дружбы. Для транспорта открыт съезд с улицы Дружбы на Малышева.

Строительство нового дорожного объекта в Тюмени началось три года назад — в 2020 году. На возведение дорожной развязки было выделено 7 миллиардов рублей. В августе этого года было открыто движение по правоповоротному съезду, благодаря которому теперь автомобилисты могут поворачивать с объездной дороги на улицу Мельникайте, не выезжая на кольцо.

Кроме того, для пешеходов обустроили тротуар вдоль Мельникайте, который соединяет надземный переход с остановкой общественного транспорта.

Работы ведут специалисты филиала «Мостострой-11» территориальной фирмы «Мостоотряд-36». По планам, полностью строительство дорожной развязки Мельникайте — Дружбы будет завершено в 2024 году.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на строительство второй объездной дороги потратят десятки миллиардов рублей. Южный обход города будет брать начало в месте, где соединяются тюменская кольцевая и трасса Тюмень — Боровский — Богандинский. Общая его протяженность составит более 20 километров. В настоящее время областные власти прорабатывают варианты финансирования строительства нового дорожного объекта.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Строительство#Новости тюмени#Дороги#Ул Мельникайте
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