Два тоболяка создали музыкальный инструмент в виде человеческой ступни из глины

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Антон рассказал корреспонденту «КП-Тюмень», как им пришла в голову такая необычная идея и что планируют делать дальше.
Антон сообщил, что с другом они шутили насчет новой моды на креативность и идентичность. И чтобы показать свою, они решили придумать что-то смешное и оригинальное. Так возникла идея создать инструмент, который выразил бы задорное ругательство. И так появились окарины в форме ноги.
Когда идея стала реальностью, Антон и Женя представили инструмент на выставке. Их работы вызвали восторг у посетителей, и они получили приглашение от гильдии иллюстраторов принять участие в выставке «МеМы». Там они создали инсталляцию, в которой разместили окарины посреди стола, а вокруг расположили пословицы и поговорки о ногах. Был также стул с надписью «в ногах правды нет» и фотография Тарантино с ногой во рту. Посетители могли также оставлять свои выражения о ногах в блокнотике.
Теперь Антон и Женя собираются изготовить небольшую партию этих инструментов для продажи. Ноги вызывают интерес у посетителей выставок, спектаклей и гостей «Дома Спиридона», где они сейчас выставлены.