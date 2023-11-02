Два тоболяка создали музыкальный инструмент в виде человеческой ступни из глины

Когда идея стала реальностью, Антон и Женя представили инструмент на выставке. Их работы вызвали восторг у посетителей, и они получили приглашение от гильдии иллюстраторов принять участие в выставке «МеМы». Там они создали инсталляцию, в которой разместили окарины посреди стола, а вокруг расположили пословицы и поговорки о ногах. Был также стул с надписью «в ногах правды нет» и фотография Тарантино с ногой во рту. Посетители могли также оставлять свои выражения о ногах в блокнотике.