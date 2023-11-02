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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Два тоболяка создали музыкальный инструмент в виде человеческой ступни из глины

2 ноября 2023, 12:33
В городе Тобольске есть много интересных мест, богатая история и талантливые жители. Недавно двое местных жителей, Антон Козлов и Евгений Попов, создали уникальный музыкальный инструмент в форме человеческой ступни из глины.

Антон рассказал корреспонденту «КП-Тюмень», как им пришла в голову такая необычная идея и что планируют делать дальше.

Антон сообщил, что с другом они шутили насчет новой моды на креативность и идентичность. И чтобы показать свою, они решили придумать что-то смешное и оригинальное. Так возникла идея создать инструмент, который выразил бы задорное ругательство. И так появились окарины в форме ноги.

Когда идея стала реальностью, Антон и Женя представили инструмент на выставке. Их работы вызвали восторг у посетителей, и они получили приглашение от гильдии иллюстраторов принять участие в выставке «МеМы». Там они создали инсталляцию, в которой разместили окарины посреди стола, а вокруг расположили пословицы и поговорки о ногах. Был также стул с надписью «в ногах правды нет» и фотография Тарантино с ногой во рту. Посетители могли также оставлять свои выражения о ногах в блокнотике.

Теперь Антон и Женя собираются изготовить небольшую партию этих инструментов для продажи. Ноги вызывают интерес у посетителей выставок, спектаклей и гостей «Дома Спиридона», где они сейчас выставлены.

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