Друзья участника СВО из Тюмени похитили деньги с его банковской карты

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Два тюменца сговорились и украли деньги у друга, принимавшего участие в специальной военной операции.
Казанским районным судом установлено, что в июле 2023 года приятели устроили застолье, после которого потерпевший уснул. Этим воспользовались его друзья: мужчины взяли телефон бойца и с помощью мобильного банка перевели на свои счета 200 тысяч рублей. На эти деньги они купили алкоголь, продукты и гаджеты.
По решению суда один из мужчин отправится в исправительную колонию на 1 год, 6 месяцев и 2 дня. Другого приговорили к 1 году и 6 месяцам, но так как он заключил контракт о прохождении военной службы с ВС РФ, его освободили условно.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени задержали мигранта, обманувшего пенсионеров на миллион рублей. Молодой человек работал курьером на дистанционных мошенников.