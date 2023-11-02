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Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Друзья участника СВО из Тюмени похитили деньги с его банковской карты

Друзья участника СВО из Тюмени похитили деньги с его банковской карты

2 ноября 2023, 06:18
Фото: Ася Шарапова / 1MI
Боец уснул после застолья с приятелями, чем они и воспользовались. В общей сложности тюменец лишился 200 тысяч рублей.
Сюжет
Суд

Два тюменца сговорились и украли деньги у друга, принимавшего участие в специальной военной операции.

Казанским районным судом установлено, что в июле 2023 года приятели устроили застолье, после которого потерпевший уснул. Этим воспользовались его друзья: мужчины взяли телефон бойца и с помощью мобильного банка перевели на свои счета 200 тысяч рублей. На эти деньги они купили алкоголь, продукты и гаджеты.

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По решению суда один из мужчин отправится в исправительную колонию на 1 год, 6 месяцев и 2 дня. Другого приговорили к 1 году и 6 месяцам, но так как он заключил контракт о прохождении военной службы с ВС РФ, его освободили условно.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени задержали мигранта, обманувшего пенсионеров на миллион рублей. Молодой человек работал курьером на дистанционных мошенников.

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