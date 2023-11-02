Более 500 детей пострадали в ДТП в Тюменской области с начала года

Детям нужно объяснять, где и как можно переходить дорогу. Как отметил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, часто взрослые сами подают детям плохой пример. Если объяснить ребенку правила, но при этом их нарушать, то правильного поведения от юного пешехода можно не ждать.