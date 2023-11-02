Более 500 детей пострадали в ДТП в Тюменской области с начала года

Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
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Updated Сегодня, 02:40
На дорогах Тюменской области с начала 2023 года произошло более 400 аварий с участием несовершеннолетних. 516 детей получили травмы различной степени тяжести, 9 погибли.
«Мы в этом году более девяти тысяч водителей привлекли за нарушения правил перевозки детей. К сожалению, последние три или четыре года этот показатель растет», — рассказал начальник ГИБДД Тюменской области Андрей Миллер.
Детям нужно объяснять, где и как можно переходить дорогу. Как отметил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, часто взрослые сами подают детям плохой пример. Если объяснить ребенку правила, но при этом их нарушать, то правильного поведения от юного пешехода можно не ждать.
Начальник ГИБДД отметил еще одну проблему: участились случаи, когда подростки покупают старые машины на накопленные деньги. Миллер считает, что к этому приводит отсутствие контроля со стороны родителей.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменцы-самокатчики в этом году попадали в аварии чаще, чем в других городах. Так, ДТП с участием электросамокатов в регионе за 9 месяцев произошло на 308 процентов больше.