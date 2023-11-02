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Бизнесмен за 61 млн рублей выкупил здание в центре Тюмени

Бизнесмен за 61 млн рублей выкупил здание в центре Тюмени

2 ноября 2023, 17:42
Фото: 1MI
Сын полпреда УрФО выкупит здание в центре Тюмени за 61 миллион рублей. Изначально недвижимость выставлялась на аукцион по цене 10 миллинов. Однако Павел Якушев предложил в 6 раз больше.

Небольшое здание в центре Тюмени было построено еще в XIX веке и имеет богатую историю. Выставленный на аукцион дом выкупил сын полпреда УрФО и бизнесмен Павел Якушев, владеющий несколькими компаниями, занимающимися гостиницами, инвестициями и недвижимостью.

«Признать победителем аукциона ИП Якушева Павла Владимировича. Он предложил максимальную цену в 61,4 миллиона рублей», — заявлено в документации.
Тюменцы скупают дешевые квартиры банкротов
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы скупают долги по ипотечным кредитам. Тюменцам предложили выкупать квартиры на «вторичке» с сохранением ставок, зафиксированных в кредитных договорах продавца на момент приобретения жилья.

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#Бизнес#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Аукцион#Инвестиции#Дмитрий Балобанов
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