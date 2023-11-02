Бизнесмен за 61 млн рублей выкупил здание в центре Тюмени

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Небольшое здание в центре Тюмени было построено еще в XIX веке и имеет богатую историю. Выставленный на аукцион дом выкупил сын полпреда УрФО и бизнесмен Павел Якушев, владеющий несколькими компаниями, занимающимися гостиницами, инвестициями и недвижимостью.
«Признать победителем аукциона ИП Якушева Павла Владимировича. Он предложил максимальную цену в 61,4 миллиона рублей», — заявлено в документации.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы скупают долги по ипотечным кредитам. Тюменцам предложили выкупать квартиры на «вторичке» с сохранением ставок, зафиксированных в кредитных договорах продавца на момент приобретения жилья.