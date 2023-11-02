Бизнесмен за 61 млн рублей выкупил здание в центре Тюмени

Сын полпреда УрФО выкупит здание в центре Тюмени за 61 миллион рублей. Изначально недвижимость выставлялась на аукцион по цене 10 миллинов. Однако Павел Якушев предложил в 6 раз больше.

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