Базы отдыха в Тюменской области подняли цены на новогодние праздники

Бронировать там жилье тюменцы начали с лета, поэтому на данный момент осталось только два варианта. Первый — домик на воде, похожий на шатер. Вдвоем там можно отдохнуть с 31 декабря по 2 января за 53 200 рублей. В стоимость входят услуги проката, спа-зона, термальные источники, шведский стол три раза в день и банкет с развлекательной программой. В отеле остался только один одноместный номер с кроватью и общим душем. Он обойдется в 23 160 рублей за аналогичный период.