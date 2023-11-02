Базы отдыха в Тюменской области подняли цены на новогодние праздники

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Новогодние праздники можно проводить где и как угодно, нужны только желание и финансы. Например, можно отдохнуть на базе отдыха, но тут возникает проблема: цены на аренду стремительно растут. «72.ru» рассказывает, где можно встретить Новый 2024 год и сколько это будет стоить.
На этой базе отдыха есть два дома по 24 квадратных метра каждый, баня и кафе. Добраться до него из центра города можно за 15 минут. В будние дни цена аренды составляет 7 500 рублей за сутки, а в выходные — 10 500.
Разумеется, в Новый год съем обойдется куда дороже: отдохнуть там с 31 декабря по 2 января можно будет за 42 тысячи рублей. Если в компании больше четырех человек, придется еще доплатить сверху по 2 тысячи с каждого. В стоимость также входят три часа бани и поздравление Деда Мороза.
Бронировать там жилье тюменцы начали с лета, поэтому на данный момент осталось только два варианта. Первый — домик на воде, похожий на шатер. Вдвоем там можно отдохнуть с 31 декабря по 2 января за 53 200 рублей. В стоимость входят услуги проката, спа-зона, термальные источники, шведский стол три раза в день и банкет с развлекательной программой. В отеле остался только один одноместный номер с кроватью и общим душем. Он обойдется в 23 160 рублей за аналогичный период.
Это один из самых бюджетных вариантов. Еще есть время, чтобы забронировать там трехместный номер. Он обойдется в 6 тысяч рублей. В новогоднюю ночь для гостей будет проходить программа, стоимость которой для взрослых 7 000 рублей, для детей — 5 000.
Домики находятся в Княжево, из свободных остались только три: 30, 36 и 50 метров каждый. Они обойдутся в 36 тысяч рублей. Возле каждого домика есть зона мангала, также можно арендовать баню: минимум — 4 часа, она будет стоить 4 тысячи рублей.
База отдыха находится на границе со Свердловской областью. Аренда дома площадью 36 квадратных метров с двумя кроватями и диваном с 31 декабря по 2 января обойдется в 50 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» сообщил, что в Тюменской области 4 ноября торжественно откроют термальный сезон. Для тюменцев будут организованы праздничные мероприятия с конкурсами и подарками.