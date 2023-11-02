Археологи обнаружили древние ценности в центре Тюмени

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Учёные полагают, что раскопки прошли успешно, ведь найденные артефакты откроют новую страницу в истории освоения Западной Сибири. Одна из находок поистине поражает своей уникальностью — череп женщины с сохранившимися волосами.
По словам главного исследователя сектора археологии Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН, Светланы Цембалюк, до настоящего времени полагали, что культурный слой Тюмени полностью уничтожен, но это не так.
— Историческая часть города сохранилась, хоть и частично. С помощью найденных предметов быта мы можем понять, как жили и существовали первые русские поселенцы города. Также мы обнаружили кладбище прямо в центре Тюмени. Было проведено исследование кладбища, которое датируется XVIII–XIX веками, — сообщила старший научный сотрудник тюменского университета.
Кроме того, археологи обнаружили под улицей Ленина древнюю мостовую и крепостную стену, отрывки изб и подвалов. В июне 2023 года была сделана уникальная находка — останки первого русского кладбища. Удивительно, но тела очень хорошо сохранились, вплоть до золотистых волос на черепе женщины, пишет «КП-Тюмень».
Кстати, волосы отправили на исследование, они должны помочь учёным разгадать загадку местной жительницы. Также археологи нашли изразец с единорогом, который датируется тем же годом, что и скелет женщины.