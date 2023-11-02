Археологи обнаружили древние ценности в центре Тюмени

Кроме того, археологи обнаружили под улицей Ленина древнюю мостовую и крепостную стену, отрывки изб и подвалов. В июне 2023 года была сделана уникальная находка — останки первого русского кладбища. Удивительно, но тела очень хорошо сохранились, вплоть до золотистых волос на черепе женщины, пишет «КП-Тюмень».