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Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Жительница Ишима отсудила у бывшего мужа компенсацию за оскорбительные смс-сообщения

Жительница Ишима отсудила у бывшего мужа компенсацию за оскорбительные смс-сообщения

1 ноября 2023, 06:27
Фото: 1MI
Мужчина свою вину отрицать не стал. За оскорбления его оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Сюжет
Суд

Жительница Ишима написала на бывшего мужа заявление за оскорбительные смс-сообщения. Дело рассматривал Ишимский районный суд.

Во время заседания мужчина свою вину не отрицал, но просил снизить размер компенсации.

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По решению суда, иск женщины удовлетворен в полном размере. С бывшего мужа взыскали компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей и 12 тысяч за расходы на услуги представителя.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменец ударил соседа ножом за приглашение выпить алкоголь. Мужчину вывела из себя реакция приятелей на его отказ.

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