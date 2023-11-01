Жительница Ишима отсудила у бывшего мужа компенсацию за оскорбительные смс-сообщения

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Жительница Ишима написала на бывшего мужа заявление за оскорбительные смс-сообщения. Дело рассматривал Ишимский районный суд.
Во время заседания мужчина свою вину не отрицал, но просил снизить размер компенсации.
По решению суда, иск женщины удовлетворен в полном размере. С бывшего мужа взыскали компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей и 12 тысяч за расходы на услуги представителя.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменец ударил соседа ножом за приглашение выпить алкоголь. Мужчину вывела из себя реакция приятелей на его отказ.