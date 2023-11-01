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«ЮТэйр» будет летать из Тюмени в село ЯНАО дважды в неделю

«ЮТэйр» будет летать из Тюмени в село ЯНАО дважды в неделю

1 ноября 2023, 12:31
Фото: 1MI
Самолета авиакомпании Utair будет летать из села Толька Красноселькупского района ЯНАО до Тюмени и обратно два раза в неделю.

Новое расписание маршрутов авиакомпании Utair по маршруту «Тюмень-Толька» появиться уже в грядущие выходные 5 ноября. Самолеты будут летать в этом направлении два дня в неделю.

«Utair вносит изменения в расписание движения воздушных судов по маршруту Тюмень — Толька — Тюмень. С 5 ноября рейсы по указанному маршруту будут выполняться в четверг и воскресенье», — сообщила ообщает пресс-служба администрации Красноселькупского района в своих социальных сетях.

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Ранее «Наш город» писал об отказе тюменского суда компании Utair в иске к армянской фирме. Армянская Aquila Technics не выполнила свои обязательства по договору о поставке двигателей. Деньги, которые заплатила компания Utair не были возвращены.

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#Общество#Тюмень#Касается каждого#Администрация#Тюменская область#Самолеты#ЯНАО#Расписание#ЮТэйр#Маршрут#Дмитрий Балобанов
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