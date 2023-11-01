«ЮТэйр» будет летать из Тюмени в село ЯНАО дважды в неделю

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Новое расписание маршрутов авиакомпании Utair по маршруту «Тюмень-Толька» появиться уже в грядущие выходные 5 ноября. Самолеты будут летать в этом направлении два дня в неделю.
«Utair вносит изменения в расписание движения воздушных судов по маршруту Тюмень — Толька — Тюмень. С 5 ноября рейсы по указанному маршруту будут выполняться в четверг и воскресенье», — сообщила ообщает пресс-служба администрации Красноселькупского района в своих социальных сетях.
Ранее «Наш город» писал об отказе тюменского суда компании Utair в иске к армянской фирме. Армянская Aquila Technics не выполнила свои обязательства по договору о поставке двигателей. Деньги, которые заплатила компания Utair не были возвращены.