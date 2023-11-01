«Выжить на тюменскую зарплату»: что делать, если дожить до конца месяца — проблема?

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Тюменцы часто говорят, что им не хватает денег даже на самое нужное. Можно искать разные причины: низкий доход, долги, больничный, но в любом случае нужно искать выход из ситуации. Как дожить до зарплаты — рассказал «Саратову.24» исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.
Эксперт считает, что любая причина, будь то рождение ребенка или болезнь, является сильным ударом по семейному бюджету. В таких ситуациях сэкономить не получится, поэтому нужно определить для себя минимальную сумму, которая ежемесячно тратится на закрытие основных потребностей.
Баджурак утверждает, что если сумма небольшая, то будет достаточно найти подработку, но если ситуация кажется критичной, то лучше задуматься о смене работы. Сейчас, когда на рынке труда наблюдается кадровый голод, можно найти удаленную работу или фриланс-проект.
Эксперт также напомнил о важности грамотного распределения финансов и о том, что взять взаймы — не решение проблемы, а путь к долговой яме.
«Важным шагом на пути к нормализации финансового состояния является четкий контроль трат — особенно на начальном этапе. Сейчас в интернете можно найти много инструкций, таблиц и специальных дневников по контролю финансов, однако самый простой способ — вносить ежедневные траты в excel-таблички или в тетрадку, предварительно установив лимит, превышать который нельзя», — рекомендует Баджурак.
В заключение он добавил, что в конце дня стоит анализировать свои покупки и траты, чтобы определить, от чего можно отказаться.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в тюменских детсадах возникла острая нехватка воспитателей и нянь. Работники дошкольных учреждений бегут от низких зарплат и чрезвычайно больших нагрузок.
В заключение он добавил, что в конце дня стоит анализировать свои покупки и траты, чтобы определить, от чего можно отказаться.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в тюменских детсадах возникла острая нехватка воспитателей и нянь. Работники дошкольных учреждений бегут от низких зарплат и чрезвычайно больших нагрузок.