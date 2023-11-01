«Выжить на тюменскую зарплату»: что делать, если дожить до конца месяца — проблема?

Баджурак утверждает, что если сумма небольшая, то будет достаточно найти подработку, но если ситуация кажется критичной, то лучше задуматься о смене работы. Сейчас, когда на рынке труда наблюдается кадровый голод, можно найти удаленную работу или фриланс-проект.