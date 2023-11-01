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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

В Тюменской области торжественно откроют термальный сезон

В Тюменской области торжественно откроют термальный сезон

1 ноября 2023, 11:23
Фото: 1MI
В Тюменской области в субботу 4 ноября состоится торжественное открытие термального сезона 2023. Более 20 термальных комплексов организуют для тюменцев праздничные мероприятия, среди которых будут выходные скидки и разные подарки.
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Уже в грядущие выходные в Тюменской области откроется термальный сезон. Горячие источники обещают насыщенные развлекательные программы и ценные призы для всех своих гостей.

Для жителей Тюменской области будет организован квест «Термальный круиз», участие в котором может принести множество подарков. По правилам квеста, участникам необходимо посетить минимум 5 тюменских горячих источников в период с 4 ноября по 3 декабря 2023 года. При посещении источников необходимо предъявить билет на кассе, где будут выдаваться конкурсные печати — чем больше их будет, тем ценнее призы.

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В акциях термального сезона участвуют загородный клуб «Аван», база отдыха «Верхний бор», санаторий-профилакторий «Сосновый бор», термальные курорт «ЛетоЛето» и другие предприятия. Многие из них подготовили программу мероприятий на весь курортный месяц: музыкальные вечера, дегустации минеральных вод и иван-чая, выступления аниматоров, музыкальные программы диджеев, ярмарки и прочее.

Ранее «Наш город» писал о том, что в ноябре Тюмень ожидает в 3 раза больше туристов. Термальный сезон нередко привлекает гостей из других регионов. Помимо развлечений, туристов интересует и кухня. Они едут в Тюменскую область, чтобы попробовать национальные угощения.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Скидки#Акции#Подарки#База отдыха#Ярмарки#Дмитрий Балобанов
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