В Тюменской области торжественно откроют термальный сезон

Для жителей Тюменской области будет организован квест «Термальный круиз», участие в котором может принести множество подарков. По правилам квеста, участникам необходимо посетить минимум 5 тюменских горячих источников в период с 4 ноября по 3 декабря 2023 года. При посещении источников необходимо предъявить билет на кассе, где будут выдаваться конкурсные печати — чем больше их будет, тем ценнее призы.