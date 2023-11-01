В Тюменской области торжественно откроют термальный сезон

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Уже в грядущие выходные в Тюменской области откроется термальный сезон. Горячие источники обещают насыщенные развлекательные программы и ценные призы для всех своих гостей.
Для жителей Тюменской области будет организован квест «Термальный круиз», участие в котором может принести множество подарков. По правилам квеста, участникам необходимо посетить минимум 5 тюменских горячих источников в период с 4 ноября по 3 декабря 2023 года. При посещении источников необходимо предъявить билет на кассе, где будут выдаваться конкурсные печати — чем больше их будет, тем ценнее призы.
В акциях термального сезона участвуют загородный клуб «Аван», база отдыха «Верхний бор», санаторий-профилакторий «Сосновый бор», термальные курорт «ЛетоЛето» и другие предприятия. Многие из них подготовили программу мероприятий на весь курортный месяц: музыкальные вечера, дегустации минеральных вод и иван-чая, выступления аниматоров, музыкальные программы диджеев, ярмарки и прочее.
Ранее «Наш город» писал о том, что в ноябре Тюмень ожидает в 3 раза больше туристов. Термальный сезон нередко привлекает гостей из других регионов. Помимо развлечений, туристов интересует и кухня. Они едут в Тюменскую область, чтобы попробовать национальные угощения.