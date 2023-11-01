В тюменском кафе обнаружили кишечную палочку

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
Тюменцы пожаловались в Роспотребнадзор на кафе İstanbul kebab после того, как почувствовали связь между пищей заведения и своим недомоганием. В ходе проведения санитарно-эпидемиологического расследования в заведении было выявлено множество грубых нарушений.
В месте готовки не производится обработка оборудования, а все приборы, овощи и свои руки сотрудники моют в одной мойке. В помещении отсутствует вентиляция, имеются проблемы с покрытием стен и полов. Кроме того, в заведении обнаружены тараканы и мухи.
В результате проведенных исследований на поверхностях оборудования и инвентаря были обнаружены кишечные палочки и золотистый стафилококк — последний также был обнаружен у одного из сотрудников.
Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области был составлен протокол, согласно которому деятельность кафе İstanbul kebab необходимо приостановить на 90 дней.
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