В тюменском кафе обнаружили кишечную палочку

В месте готовки не производится обработка оборудования, а все приборы, овощи и свои руки сотрудники моют в одной мойке. В помещении отсутствует вентиляция, имеются проблемы с покрытием стен и полов. Кроме того, в заведении обнаружены тараканы и мухи.