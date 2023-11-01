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Published Сегодня, 18:29

Modified Сегодня, 18:31

Updated Сегодня, 18:31

В тюменском кафе обнаружили кишечную палочку

В тюменском кафе обнаружили кишечную палочку

1 ноября 2023, 18:29
Фото: 1MI
После жалоб граждан на кафе «İstanbul kebab» Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области была проведена проверка заведения на соблюдение всех санитарных норм. Как оказалось, многие из них были нарушаются. В заведении были обнаружены тараканы, мухи, а также следы кишечной палочки.

Тюменцы пожаловались в Роспотребнадзор на кафе İstanbul kebab после того, как почувствовали связь между пищей заведения и своим недомоганием. В ходе проведения санитарно-эпидемиологического расследования в заведении было выявлено множество грубых нарушений.

В месте готовки не производится обработка оборудования, а все приборы, овощи и свои руки сотрудники моют в одной мойке. В помещении отсутствует вентиляция, имеются проблемы с покрытием стен и полов. Кроме того, в заведении обнаружены тараканы и мухи.

В результате проведенных исследований на поверхностях оборудования и инвентаря были обнаружены кишечные палочки и золотистый стафилококк — последний также был обнаружен у одного из сотрудников.

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Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области был составлен протокол, согласно которому деятельность кафе İstanbul kebab необходимо приостановить на 90 дней.

Ранее «Наш город» писал о заброшенной в многоэтажке квартире. Ранее в квартире могли ночевать бездомные, теперь жителей беспокоит ужасный запах и выползающие тараканы. Жильцов дома беспокоит причина, по которой в квартиру уже 4 года не могут заселить людей.

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#Общество#Тюмень#Касается каждого#Здоровье#Роспотребнадзор#Тараканы#Санитарные нормы#Кишечная палочка#Дмитрий Балобанов
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