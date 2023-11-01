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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

В Тюмени вырастут цены на проезд в общественном транспорте

В Тюмени вырастут цены на проезд в общественном транспорте

1 ноября 2023, 15:03
Фото: 1MI
С первого числа нового года в тюменских автобусах и маршрутках поднимут стоимость проезда на 1 рубль. При оплате проезда за наличный расчет цена билета составит 31 рубль. Однако при безналичной оплате цена останется прежней — 30 рублей.

Постановление о поднятии стоимости проезда по муниципалитету было подписано исполняющим обязанности главы города Андреем Пилипчуком. Цена проезда за наличные средства составит 31 рубль, за безналичный расчет — 30.

Также на официальном сайте городской администрации указано, что при безналичной оплате с использованием электронной транспортной карты тариф будет включать возможность одной пересадки — ее можно будет совершить в течении 60 минут после оплаты.

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Ранее «Наш город» писал о поднятии цен на проезд в автобусах. В новой редакции предельные тарифы на перевозку пассажиров установлены в размере от 2,56 до 2,88 рублей за километр пути в зависимости от маршрута и комфортабельности транспорта. Также будут увеличены цены на проезд на пригородных маршрутах для школьников, студентов, курсантов. Изменения так же вступят в силу 1 января 2024 года.

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#Общество#Тюмень#Касается каждого#Проезд#Общественный транспорт#Цены#Дмитрий Балобанов
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