В Тюмени вырастут цены на проезд в общественном транспорте

Ранее «Наш город» писал о поднятии цен на проезд в автобусах. В новой редакции предельные тарифы на перевозку пассажиров установлены в размере от 2,56 до 2,88 рублей за километр пути в зависимости от маршрута и комфортабельности транспорта. Также будут увеличены цены на проезд на пригородных маршрутах для школьников, студентов, курсантов. Изменения так же вступят в силу 1 января 2024 года.