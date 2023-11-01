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Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

В следующие 3 года в бюджете Тюменской области будет дефицит

В следующие 3 года в бюджете Тюменской области будет дефицит

1 ноября 2023, 16:21
Фото: 1MI
В Тюменской области готовят бюджет на три года. Соответствующий законопроект внес в региональный парламент глава региона Александр Моор.
Сюжет
Бюджет

Согласно документам, общий расходный бюджет Тюменской области в 2024, 2025 и 2026 годах составит 849,5 млрд рублей, прибыль же оценивается в 734,2 млрд рублей. Общий дефицит при этом составит 115,3 млрд рублей.

В образование в 2024 году хотят вложить 45,8 млрд рублей, на социальную политику — 86,9 млрд рублей, на ЖКХ — 9,4 млрд рублей, на здравоохранение — 22 млрд рублей, на охрану окружающей среды — 642,9 млн рублей, на СМИ — 980,7 млн рублей.

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При составлении областного бюджета в следующем году учитывали пять показателей, среди которых есть средний курс доллара за год — 90,1 рублей, а также цена на нефть Urals 71,3 доллара за баррель.

Покрыть ожидаемый дефицит можно будет тремя способами: облегации и банковские кредиты, бюджетные кредиты из федерального бюджета на развитие инфракструктуры, а также остатки средств из бюджета Тюменской области.

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Ранее «Наш город» писал об увеличении цен на машины на 20%. Рост стоимости авто произошел из-за введенной в августе этого года повышенной ставки утилизационного сбора. Сегодня самые недорогие новые автомобили стоят от 1 до 1,5 миллионов рублей — в основном это отечественные Lada.

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#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Образование#Бюджет#Здравоохранение#Александр Моор#ЖКХ#Социальная политика#Дефицит#Прибыль#Инфраструктура#Федеральный бюджет#Дмитрий Балобанов
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