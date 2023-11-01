В подмосковном Минздраве рассказали о массовом отравлении учащихся кадетской школы

В Telegram-канале SHOT размещена информация о 20 пострадавших кадетах Дединовской школы, на базе которой действует интернат «Орел». У подростков 11-15 лет на фоне заражения ротавирусной инфекцией наблюдалась высокая температура, сопровождающаяся тошнотой и рвотой.