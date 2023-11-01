В подмосковном Минздраве рассказали о массовом отравлении учащихся кадетской школы

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Как пишет NEWS.ru, ссылаясь на заявление регионального ведомства, 19 пострадавших от отравления попали в больницу, а еще трем детям врачи оказали помощь на месте.
Следственный комитет России намерен провести проверку произошедшего в образовательном учреждении. На данный момент рассматривается версия о ротавирусной инфекции. Следователи планируют провести допрос как учащихся интерната, так и его руководителей.
В Telegram-канале SHOT размещена информация о 20 пострадавших кадетах Дединовской школы, на базе которой действует интернат «Орел». У подростков 11-15 лет на фоне заражения ротавирусной инфекцией наблюдалась высокая температура, сопровождающаяся тошнотой и рвотой.