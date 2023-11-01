В Китае на 254% вырос спрос на тюменское масло

Ранее «Наш город» писал о том, что объем грузоперевозок в Китай вырос в полтора раза за 3 квартала. В течение прошлого года компания перевезла в Китай более 120 миллионов тонн грузов, а за три квартала 2023 года — более 128 миллионов тонн, что почти на 52% больше показателя за тот же период 2022 года.