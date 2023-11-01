В Китае на 254% вырос спрос на тюменское масло

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
За 10 месяцев текущего года Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам было проконтролировано 9639,3 тонн рапсового масла, предназначенного для экспорта в Китай. Это на 254% больше, чем за 2022 году.
Производством рапсового масла в Тюменской области занимается Заводоуковский маслозавод, ранее осуществлявший поставки в европейские страны. Начало Специальной военной операции вынудило производителя переключиться на китайский рынок. Отметим, контракты с Китаем приносят меньше прибыли.
Ранее «Наш город» писал о том, что объем грузоперевозок в Китай вырос в полтора раза за 3 квартала. В течение прошлого года компания перевезла в Китай более 120 миллионов тонн грузов, а за три квартала 2023 года — более 128 миллионов тонн, что почти на 52% больше показателя за тот же период 2022 года.