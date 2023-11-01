В этом году тюменцы-самокатчики попадали в аварии в четыре раза чаще

Всего, как сообщили в НЦ БДД, за год в России в авариях с участием средств индивидуальной мобильности погиб 31 человек, что на 63.2 процента больше, если сравнивать с 2022 годом, а пострадавших на 213 процентов больше — 2.72 тысячи человек. В их числе 919 детей в возрасте младше 16 лет.