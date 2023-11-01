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В этом году тюменцы-самокатчики попадали в аварии в четыре раза чаще

В этом году тюменцы-самокатчики попадали в аварии в четыре раза чаще

1 ноября 2023, 09:01
Фото: 1MI
Тюменская область заняла одну из лидирующих позиций антирейтинга по авариям, произошедшим с участием электросамокатов. Согласно статистике, таких ДТП в этом году было на 308 процентов больше.
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ДТП

Согласно данным, предоставленным Научным центром безопасности дорожного движения, за девять месяцев 2023 года в Тюменской области произошли 184 аварии с участием электросамокатов, что на 308 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Помимо Тюменской области, лидерами антирейтинга стали Москва, в которой произошли 665 аварий, Санкт-Петербург — 172 аварии и Нижегородская область — 123 аварии.

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Всего, как сообщили в НЦ БДД, за год в России в авариях с участием средств индивидуальной мобильности погиб 31 человек, что на 63.2 процента больше, если сравнивать с 2022 годом, а пострадавших на 213 процентов больше — 2.72 тысячи человек. В их числе 919 детей в возрасте младше 16 лет.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменцу грозит тюрьма за ДТП с самокатом. Молодой человек насмерть сбил пенсионерку, когда та шла по тротуару.

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#Общество#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Рейтинги#Аварии#Статистика#Электросамокаты#Любовь Селезнева
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