В этом году тюменцы-самокатчики попадали в аварии в четыре раза чаще

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Согласно данным, предоставленным Научным центром безопасности дорожного движения, за девять месяцев 2023 года в Тюменской области произошли 184 аварии с участием электросамокатов, что на 308 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Помимо Тюменской области, лидерами антирейтинга стали Москва, в которой произошли 665 аварий, Санкт-Петербург — 172 аварии и Нижегородская область — 123 аварии.
Всего, как сообщили в НЦ БДД, за год в России в авариях с участием средств индивидуальной мобильности погиб 31 человек, что на 63.2 процента больше, если сравнивать с 2022 годом, а пострадавших на 213 процентов больше — 2.72 тысячи человек. В их числе 919 детей в возрасте младше 16 лет.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменцу грозит тюрьма за ДТП с самокатом. Молодой человек насмерть сбил пенсионерку, когда та шла по тротуару.