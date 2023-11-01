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Posted Сегодня, 03:07

Published Сегодня, 03:07

Modified Сегодня, 03:09

Updated Сегодня, 03:09

В этом году почти 200 тюменцев досрочно вышли на пенсию из-за северного стажа

В этом году почти 200 тюменцев досрочно вышли на пенсию из-за северного стажа

1 ноября 2023, 03:07
Фото: Midjourney
Северный стаж позволяет сократить срок наступления пенсионного возраста. В региональном отделении СФР рассказали, какие еще есть условия для досрочного выхода на пенсию.

Северный стаж позволяет сократить срок наступления пенсионного возраста на пять лет. В 2023 году этой возможностью воспользовались 194 жителя Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба тюменского отделения Социального фонда России, выйти на пенсию досрочно можно при наличии как минимум 15 лет стажа работы в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним местностях.

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Помимо этого, будущий пенсионер должен иметь необходимый страховой стаж: женщины — 20 лет, мужчины — 25 лет. Дополнительная льгота полагается тюменкам, родившим двух и более детей. Они могут выйти на пенсию в 50 лет, отработав на Крайнем Севере 12 лет и имея 20 лет страхового стажа.

Узнать информацию о северном стаже можно заказав выписку из индивидуального лицевого счета через Госуслуги или в МФЦ.

Ранее «Наш Город» рассказал, как изменится график выплат пенсий и пособий в ноябре. Из-за праздников в некоторых регионах дата выплаты была смещена.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Пенсионеры#Выплаты#Пенсионный фонд#Трудовые пенсии#Любовь Селезнева
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