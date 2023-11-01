В этом году почти 200 тюменцев досрочно вышли на пенсию из-за северного стажа

Помимо этого, будущий пенсионер должен иметь необходимый страховой стаж: женщины — 20 лет, мужчины — 25 лет. Дополнительная льгота полагается тюменкам, родившим двух и более детей. Они могут выйти на пенсию в 50 лет, отработав на Крайнем Севере 12 лет и имея 20 лет страхового стажа.