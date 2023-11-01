В этом году почти 200 тюменцев досрочно вышли на пенсию из-за северного стажа

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
Северный стаж позволяет сократить срок наступления пенсионного возраста на пять лет. В 2023 году этой возможностью воспользовались 194 жителя Тюменской области.
Как сообщает пресс-служба тюменского отделения Социального фонда России, выйти на пенсию досрочно можно при наличии как минимум 15 лет стажа работы в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним местностях.
Помимо этого, будущий пенсионер должен иметь необходимый страховой стаж: женщины — 20 лет, мужчины — 25 лет. Дополнительная льгота полагается тюменкам, родившим двух и более детей. Они могут выйти на пенсию в 50 лет, отработав на Крайнем Севере 12 лет и имея 20 лет страхового стажа.
Узнать информацию о северном стаже можно заказав выписку из индивидуального лицевого счета через Госуслуги или в МФЦ.
Ранее «Наш Город» рассказал, как изменится график выплат пенсий и пособий в ноябре. Из-за праздников в некоторых регионах дата выплаты была смещена.