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Уволен глава крупнейшей лизинговой компании в Тюменской области

Уволен глава крупнейшей лизинговой компании в Тюменской области

1 ноября 2023, 15:24
Фото: 1MI
Анатолий Картухин покинул пост гендиректора в крупнейшей лизинговой компании «ТАЛК Лизинг». На его место временно назначен Михаил Петрович Благовисный. Уход Картухина связывают с переходом на новое место работы.

Последний рабочий день в компании у Анатолия Картухина был 31 октября. В данный момент пост гендиректора «ТАЛК Лизинг» временно занимает Михаил Петрович Благовисный, сообщает URA.RU.

В компании заявили, что уход Картухина связан с переходом на новое место работы. Он может занять должность директора департамента инвестиционной политики по Тюменской области.

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Ранее «Наш город» писал о том, что данный пост освобождает Антон Машуков. Его последний рабочий день в качестве директора департамента инвестиционной политики был 27 октября.

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