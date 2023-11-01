Уволен глава крупнейшей лизинговой компании в Тюменской области

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Последний рабочий день в компании у Анатолия Картухина был 31 октября. В данный момент пост гендиректора «ТАЛК Лизинг» временно занимает Михаил Петрович Благовисный, сообщает URA.RU.
В компании заявили, что уход Картухина связан с переходом на новое место работы. Он может занять должность директора департамента инвестиционной политики по Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал о том, что данный пост освобождает Антон Машуков. Его последний рабочий день в качестве директора департамента инвестиционной политики был 27 октября.