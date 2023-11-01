nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:18

Published Сегодня, 02:18

Modified Сегодня, 02:20

Updated Сегодня, 02:20

Тюменскую область сегодня ждет потепление и небольшой снег

Тюменскую область сегодня ждет потепление и небольшой снег

1 ноября 2023, 02:18
Фото: 1MI
В Тюменской области 1 ноября ожидается небольшое потепление. Днем температура воздуха составит -1-3 градуса, а вечером она не опустится ниже -2-4. В течение дня прогнозируется снег. Ветер восточный умеренный, 2-5 м/с.

В первый день ноября в Тюмени утро будет с прояснениями, а днем и вечером — пасмурно, к ночи ожидается небольшой мокрый снег. Температура воздуха утром составит -3-5 градусов, днем -1, вечером -1-2.

В первую половину дня в Тобольске будет идти снег, погода будет облачной. Утром прогнозируются -5-8 градусов, днем -3, вечером -4.

Тюмень встречает зиму грязью. Фоторепортаж со слякотных улиц города
Узнать подробнее

Сегодня утро в Ялуторовске будет с прояснениями, день и вечер — облачными, к ночи начнется небольшой мокрый снег. Утром ожидаются -3-5 градусов, днем -1, вечером -2.

До полудня в Ишиме будет идти небольшой снег, на протяжении всего дня прогнозируется пасмурная погода. В утреннее время температура воздуха составит -3-6 градусов, в дневное -1-2, в вечернее -2.

Читайте также:
В Тюмени около 40 домов не готовы к зимеВ Тюменской области озадачены высадкой деревьев в снег«Резко разучились водить?»: почему тюменские водители не справляются с первым снегом
#Общество#Тюменская область#Зима#Погода#Прогноз погоды#Снегопад#Прогноз#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Родители же живы еще»: тюменские пенсионеры остались без жилья из-за дочери
31 октября, 04:01
Тюмень встречает зиму грязью. Фоторепортаж со слякотных улиц города
31 октября, 08:22
Штрафы за допуслуги, снижение суммы для банкротства: нововведения ноября для тюменцев
31 октября, 04:45
График выплат пособий и пенсий в Тюменской области в ноябре 2023 года
31 октября, 07:23
Военный из Тюмени собирает деньги на протез ноги, чтобы вернуться на фронт
31 октября, 11:33
«Сомневаюсь, что там в живых кто-то остался»: на СВО погиб 27-летний тоболяк
31 октября, 14:06