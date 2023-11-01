Тюменскую область сегодня ждет потепление и небольшой снег

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
В первый день ноября в Тюмени утро будет с прояснениями, а днем и вечером — пасмурно, к ночи ожидается небольшой мокрый снег. Температура воздуха утром составит -3-5 градусов, днем -1, вечером -1-2.
В первую половину дня в Тобольске будет идти снег, погода будет облачной. Утром прогнозируются -5-8 градусов, днем -3, вечером -4.
Сегодня утро в Ялуторовске будет с прояснениями, день и вечер — облачными, к ночи начнется небольшой мокрый снег. Утром ожидаются -3-5 градусов, днем -1, вечером -2.
До полудня в Ишиме будет идти небольшой снег, на протяжении всего дня прогнозируется пасмурная погода. В утреннее время температура воздуха составит -3-6 градусов, в дневное -1-2, в вечернее -2.