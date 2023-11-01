Тюменские компании представили свои товары на международной выставке в Казахстане

Posted 1 ноября, 12:03
Published 1 ноября, 12:03
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
В мероприятии, которое проходит с 1 по 3 ноября, участвуют более 33 стран мира. В выставочном центре «Атакент» производители и дистрибьютеры из Тюменской области и ХМАО-Югры представили совместный стенд:
Участие тюменских предприятий организовано Центром поддержки экспорта Инвестиционного агентства Тюменской области при содействии Торгово-промышленной палаты региона в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Отметит, власти Тюменской области разными способами помогают местным производственным компаниям найти новые рынки для сбыта. В числе мер поддержки: организация бизнес-миссий в другие регионы и страны, участие в различных выставках, подписание соглашений с зарубежными партнерами.
На сегодня свыше 300 тюменских предприятий уже экспортируют свои товары в Казахстан, Турцию, Китай, Узбекистан, а также в страны Европы и даже в Северную Америку.