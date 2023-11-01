nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 12:03

Published 1 ноября, 12:03

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Тюменские компании представили свои товары на международной выставке в Казахстане

Тюменские компании представили свои товары на международной выставке в Казахстане

1 ноября 2023, 12:03
Фото: nashgorod.ru
Семь тюменских компания презентовали свою продукцию на 25-й Центрально-Азиатской Международной выставке «Пищевая промышленность» — Foodexpo Qazaqstan 2023 в Алматы. Об этом сегодня, 1 ноября, рассказали в Информационном центре правительства региона.
Фото: Информационный центр правительства ТО

В мероприятии, которое проходит с 1 по 3 ноября, участвуют более 33 стран мира. В выставочном центре «Атакент» производители и дистрибьютеры из Тюменской области и ХМАО-Югры представили совместный стенд:

  • «Тюменские аэрозоли» — кислородные баллончики и коктейли, пищевые масла, смазки для оборудования и дезинфицированные средства;
  • «Дрим» — дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
  • «Биовек» — безалкогольные напитки и соусы;
  • «Айронэкс» — оборудование для общепита;
  • «Санта-Мария» — производство рыбных консервов;
  • «Регион-К» — производство дикоросов;
  • ИП Исангильдина К. М — кондитерские изделия.

Участие тюменских предприятий организовано Центром поддержки экспорта Инвестиционного агентства Тюменской области при содействии Торгово-промышленной палаты региона в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Отметит, власти Тюменской области разными способами помогают местным производственным компаниям найти новые рынки для сбыта. В числе мер поддержки: организация бизнес-миссий в другие регионы и страны, участие в различных выставках, подписание соглашений с зарубежными партнерами.

На сегодня свыше 300 тюменских предприятий уже экспортируют свои товары в Казахстан, Турцию, Китай, Узбекистан, а также в страны Европы и даже в Северную Америку.

Тюменские предприниматели участвуют в федеральной бизнес-миссии в Индию
Узнать подробнее
Читайте также:
Тюменский электротрактор будут поставлять в Эфиопию и ИранБизнесмены из Тюмени отправились в Индию для поиска новых партнеров. Фото
Подпишитесь
«Хорошая была вспышка»: тюменцев предупредили о сильнейшей за год магнитной буре
30 ноября, 02:20
График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в декабре 2023 года
1 декабря, 06:51
Без морозов и актировок: синоптики опубликовали прогноз на предстоящую зиму в Тюмени
1 декабря, 01:04
«Знай свой город»: только 5% тюменцев смогут ответить на эти вопросы о Тюмени
1 декабря, 01:00
На месте завода медоборудования в Тюмени начали строить многоэтажки
1 декабря, 03:33
В тюменском селе простились с погибшим на СВО молодым связистом
1 декабря, 09:37