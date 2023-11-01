С начала года в тюменские службы занятости обратились более 22 тысяч человек

Также региональная служба занятости организует обучение по образовательным программам, относящимся к креативной сфере. На обучение могут попасть безработные тюменцы и специалисты, направленные по госзаданию, а также отдельные категории граждан по федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». В 2023 году профподготовку по креативным направлениям прошли уже более 200 человек.