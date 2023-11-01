С начала года в тюменские службы занятости обратились более 22 тысяч человек

Posted 1 ноября, 07:14
Published 1 ноября, 07:14
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
В данную статистику не вошли несовершеннолетние, которые обращались за помощью в трудоустройстве на время каникул.
На сегодня, численность зарегистрированных безработных составляет 2,3 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы — 0,31%.
«Работодателями Тюменской области заявлено 22,7 тысячи вакансий. Наиболее востребованы работники с „рабочими“ профессиями. Преобладающее количество вакансий заявлено в строительной отрасли 3,3 тысячи вакансий. Также 8,2 тысяч вакансий заявлено в таких отраслях экономики, как: образование, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля автосервис, сельское, лесное хозяйство», — пояснили в ведомстве.
Напомним, служба занятости помогает безработным тюменцам не только с поиском работы, но и открытием собственного бизнеса — разработать план или проект и защитить его, чтобы получить стартовый капитал.
Также региональная служба занятости организует обучение по образовательным программам, относящимся к креативной сфере. На обучение могут попасть безработные тюменцы и специалисты, направленные по госзаданию, а также отдельные категории граждан по федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». В 2023 году профподготовку по креативным направлениям прошли уже более 200 человек.