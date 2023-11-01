С начала года с прилавков тюменских магазинов сняли более 800 килограммов мяса

В региональном управлении Роспотребнадзора подвели итоги работы за девять месяцев 2023 года. Так, по результатам мониторинга, с прилавков тюменских магазинов сняли 45 партий мяса и мясопродуктов. Общий объем изъятого составил более 811 килограммов.