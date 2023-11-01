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С начала года с прилавков тюменских магазинов сняли более 800 килограммов мяса

С начала года с прилавков тюменских магазинов сняли более 800 килограммов мяса

1 ноября 2023, 04:44
Фото: Ася Шарапова / 1MI
За период с января по сентябрь Роспотребнадзор проверил более 450 торговых точек. Изъятое мясо было либо без маркировки, либо просроченным.

В региональном управлении Роспотребнадзора подвели итоги работы за девять месяцев 2023 года. Так, по результатам мониторинга, с прилавков тюменских магазинов сняли 45 партий мяса и мясопродуктов. Общий объем изъятого составил более 811 килограммов.

В основном, с прилавков снималась немаркированная продукция, с истекшим сроком годности и не соответствующая определенным требованиям.

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Всего за период с января по сентябрь Роспотребнадзор проверил порядка 450 торговых точек, где в продаже имеется мясная продукция. В лабораториях были исследованы 860 проб мяса.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в тюменской колбасе нашли остатки лекарств от паразитов. Производитель попадался на добавлении антибиотиков в продукцию и в июле этого года.

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#Общество#Тюменская область#Роспотребнадзор#Магазины#Продукты#Проверки#Мясо#Мониторинг#Любовь Селезнева
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