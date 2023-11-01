Подросток угнал машину брата и влетел на ней в дерево

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:40
Минувшей ночью на 5 километре дороги к поселку Подъем от трассы «Екатеринбург — Тюмень» произошла авария с участием двух подростков.
Как сообщают в ГИБДД Тюменской области, за рулем ВАЗ 2106 находился 17-летний тюменец. Молодой человек не справился с управлением, съехал в кювет и влетел в дерево. У него не было ни прав, ни навыков вождения.
В результате ДТП пострадали он и его 18-летний пассажир. Виновник аварии рассказал, что автомобиль принадлежит его брату. Подросток без спроса взял ключи, чтобы покататься с другом по поселку.
Ранее «Наш Город» сообщал, что на тюменской трассе из-за лося пострадали два человека. Водитель не успел затормозить, из-за чего животное погибло на месте.