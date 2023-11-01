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Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Подросток угнал машину брата и влетел на ней в дерево

Подросток угнал машину брата и влетел на ней в дерево

1 ноября 2023, 05:38
Фото: Midjourney
Молодой человек украдкой взял ключи от машины, чтобы покататься с другом по поселку. Поездка подростков закончилась кюветом и травмами.
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ДТП

Минувшей ночью на 5 километре дороги к поселку Подъем от трассы «Екатеринбург — Тюмень» произошла авария с участием двух подростков.

Как сообщают в ГИБДД Тюменской области, за рулем ВАЗ 2106 находился 17-летний тюменец. Молодой человек не справился с управлением, съехал в кювет и влетел в дерево. У него не было ни прав, ни навыков вождения.

В ДТП на тюменской трассе пострадали четыре человека, в том числе два подростка
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Фото: ГИБДД Тюменской области

В результате ДТП пострадали он и его 18-летний пассажир. Виновник аварии рассказал, что автомобиль принадлежит его брату. Подросток без спроса взял ключи, чтобы покататься с другом по поселку.

Ранее «Наш Город» сообщал, что на тюменской трассе из-за лося пострадали два человека. Водитель не успел затормозить, из-за чего животное погибло на месте.

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#Происшествия#Тюменская область#ДТП#Пострадавшие#Подростки#Тюменцы#Авария#Безопасность на дорогах#Угоны машин#Подросток#Любовь Селезнева
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