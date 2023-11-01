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На ремонт моста в Тюменской области потратят 161 миллион рублей

На ремонт моста в Тюменской области потратят 161 миллион рублей

1 ноября 2023, 04:19
Фото: Кирилл Козлов / 1MI
Ремонт запланирован на 2024 год. На данный момент власти ищут подрядчика.

В Тюменской области ищут подрядчика, готового заняться ремонтом моста через реку Бердюженка в Ялуторовском районе. На выполнение работ ему выделят 161 миллион рублей.

В документе, опубликованном на портале «Госзакупки», уточняется, что подрядчик будет обязан выполнить работы четко в срок. Ремонт запланирован на следующий год.

Ранее «Наш Город» сообщал, что на объездной в Тюмени появится новая двухуровневая развязка. Сроки строительства пока не сообщаются.

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#Общество#Тюменская область#Ремонт#Госзакупки#Ремонт дорог#Мост#Подрядчик#Любовь Селезнева
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