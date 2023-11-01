На ремонт моста в Тюменской области потратят 161 миллион рублей

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
В Тюменской области ищут подрядчика, готового заняться ремонтом моста через реку Бердюженка в Ялуторовском районе. На выполнение работ ему выделят 161 миллион рублей.
В документе, опубликованном на портале «Госзакупки», уточняется, что подрядчик будет обязан выполнить работы четко в срок. Ремонт запланирован на следующий год.
Ранее «Наш Город» сообщал, что на объездной в Тюмени появится новая двухуровневая развязка. Сроки строительства пока не сообщаются.