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Курьеры и водители такси из Тюменской области смогут выполнять заказы быстрее

Курьеры и водители такси из Тюменской области смогут выполнять заказы быстрее

1 ноября 2023, 07:42
Фото: freepik.com
Реклама. ПАО «МегаФон» . erid: LjN8KaKtb
МегаФон подключает ускоренный мобильный интернет курьерам и водителям такси не только в Тюменской области, но и по всей стране. Такой апгрейд ускорит работу специализированных приложений и даст возможность быстрее выполнять заказы в период самых интенсивных распродаж и предновогоднего ажиотажа.

Уже традиционно ноябрь в России — высокий сезон торговли и пиковый период по уровню нагрузки на транспортную сеть городов. По данным Центра организации дорожного движения правительства Москвы, именно ноябрь — самый загруженный месяц года. Так, в 2022 году 14 дней месяца пробки оценивались в 8 баллов и выше. А еще в последний месяц осени стартуют массированные распродажи в рознице, на маркетплейсах и в интернет-магазинах.

По статистике МегаФона, мобильный интернет-трафик крупнейших маркетплейсов ежегодно демонстрирует существенный рост в ноябре–декабре. В эти месяцы прошлого года он увеличился на 62% в сравнении с усредненным значением с января по октябрь. Пиковые значения приходятся на дни самых интенсивных распродаж. Например, 11 ноября 2022 года — во всемирный день шопинга — трафик онлайн‑магазинов был почти в два раза выше, чем в обычные дни.

В этот напряженный период стабильная работа онлайн-сервисов важна не только для тех, кто делает заказы в интернете, но и тем, кто обеспечивает их доставку. МегаФон решил предоставить партнерам Яндекс Про — водителям такси и курьерам — ускоренный мобильный интернет по технологии pre-5G на весь период (полтора месяца) распродажного бума.

Такое технологическое решение ускорит мобильный интернет сразу на 50% и сделает быстрее работу профессионального приложения для курьеров и водителей такси — Яндекс Про, с помощью которого они принимают и выполняют заказы. Pre-5G также обеспечивает стабильную работу приложения в местах наибольшей концентрации пользователей мобильного оператора и улучшает навигацию.

МегаФон представил технологию pre-5G еще в марте 2022 года. Она позволяет в полной мере использовать емкие с точки зрения интернет-трафика сервисы. Возможностей pre-5G достаточно для мобильного гейминга, просмотра стриминговых сервисов, онлайн-трансляций, фильмов и сериалов в высоком качестве без «зависаний» картинки.

Каждому нашему клиенту важно получать свои покупки вовремя, особенно в период, когда многие в преддверии новогодних праздников готовят подарки для близких. Мы уверены, что наша технология ускоренного интернета поможет в сезон распродаж тем, кто напрямую зависит от работы онлайн-сервисов и поэтому на период пиковых ноябрьских нагрузок на курьеров и водителей такси, мы обеспечили их максимально комфортной связью по всей стране, — отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.
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