Гендиректор «Уральской Стали» Денис Сафин сообщил о выпуске новой марки стали

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Первая партия новой стали марки WeldUS отправлена потребителям. Данный вид стали хорошо подходит для специализированного машиностроения, включая производство крупногабаритной строительной техники. В дальнейших планах у компании — выпуск более прочного сплава под названием HardUS, пишет kommersant.ru.
«Уральская Сталь» исторически выпускала продукцию, востребованную в первую очередь на внутреннем рынке: трубные, мостовые, судостроительные, конструкционные марки стали. Вместе с тем мы активно разрабатываем перспективные и инновационные виды продукции, такие как плакированный (биметаллический) лист, криогенные, атмосферостойкие стали», — заявил генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин.
Под высокопрочностью стали обычно понимается сплав железа и углерода, способный выдерживать нагрузки более 1000 Мпа. Это обеспечивается добавлением в сталь легирующих элементов и применением термической обработки — закалки с отпуском. Сегодня на рынке представлено множество высокопрочных сталей, но они, как правило, содержат повышенную долю легирующих элементов, что снижает ее пластичность, повышает трещиночувствительность и цену.
В стали WeldUS оптимально подобрано сочетание химического состава и режимов закалки. Участок термической обработки проката стали оснащен самыми современными роликовыми нагревательными печами, ролико-закалочной машиной, закалочным прессом, листоправильными машинами, стеллажом-холодильником и участком осмотра и зачистки металла. Данное оборудование позволяет ежемесячно выпускать до 30 тыс. тонн качественной высокопрочной стали.
Сталь WeldUS, которую производит «Уральская Сталь», сочетает в себе высокую прочность и ударную вязкость при низких температурах, а также характеризуется отсутствием трещин при сгибе и хорошей свариваемостью.
«Уральская Сталь», кроме того, работает над созданием криогенных и водородостойких сталей для трубопроводов, транспортирующих сжиженный природный газ и водородсодержащие газы, а также атмосферостойких и высокопрочных сталей для металлоконструкций. В планах — ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей, направленных на расширение продуктовой линейки», — поделился Денис Сафин.