Гендиректор «Уральской Стали» Денис Сафин сообщил о выпуске новой марки стали

Под высокопрочностью стали обычно понимается сплав железа и углерода, способный выдерживать нагрузки более 1000 Мпа. Это обеспечивается добавлением в сталь легирующих элементов и применением термической обработки — закалки с отпуском. Сегодня на рынке представлено множество высокопрочных сталей, но они, как правило, содержат повышенную долю легирующих элементов, что снижает ее пластичность, повышает трещиночувствительность и цену.