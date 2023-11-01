Два 19-летних тюменца нарушили ПДД и столкнулись на перекрестке

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
В отношении 19-летнего студента из Урая возбуждено уголовное дело за аварию, произошедшую в октябре 2022 года. Прокуратура Тюменской области сообщила, что обвинительное заключение утверждено.
По версии следствия, в вечернее время молодой человек находился за рулем «Тойота Камри». Подъезжая к перекрестку на Тобольском тракте, он проигнорировал запрещающий сигнал светофора.
При повороте на улицу Ушакова нарушитель не уступил дорогу ВАЗ-21074, который также ехал на красный свет, вследствие чего произошло столкновение.
19-летний водитель отечественного автомобиля получил переломы ребер, правой ноги, челюсти и зубов. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что минувшим вечером подросток угнал автомобиль брата, чтобы покататься с другом по поселку. Их поездка закончилась кюветом и травмами.