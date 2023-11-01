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Два 19-летних тюменца нарушили ПДД и столкнулись на перекрестке

Два 19-летних тюменца нарушили ПДД и столкнулись на перекрестке

1 ноября 2023, 06:55
Фото: 1MI
Авария произошла в октябре 2022 года. В результате столкновения один из молодых людей получил множественные переломы.
Сюжет
ДТП

В отношении 19-летнего студента из Урая возбуждено уголовное дело за аварию, произошедшую в октябре 2022 года. Прокуратура Тюменской области сообщила, что обвинительное заключение утверждено.

По версии следствия, в вечернее время молодой человек находился за рулем «Тойота Камри». Подъезжая к перекрестку на Тобольском тракте, он проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

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При повороте на улицу Ушакова нарушитель не уступил дорогу ВАЗ-21074, который также ехал на красный свет, вследствие чего произошло столкновение.

19-летний водитель отечественного автомобиля получил переломы ребер, правой ноги, челюсти и зубов. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что минувшим вечером подросток угнал автомобиль брата, чтобы покататься с другом по поселку. Их поездка закончилась кюветом и травмами.

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