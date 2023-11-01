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Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

Беременная девушка пострадала в автоаварии в Тюменской области

Беременная девушка пострадала в автоаварии в Тюменской области

1 ноября 2023, 15:48
Фото: 1MI
Автомобили «Лада» и «Газ» столкнулись в Викуловском районе Тюменской области. Травмы получила 19-летняя девушка, находящаяся на 9 месяце беременности.
Сюжет
ДТП

Машины столкнулись на 59-километре автодороги Абатск-Викулово в Викуловском районе Тюменской области. Причиной аварии стало нарушение правил очередности проезда — в результате этого оба автомобиля разлетелись в кюветы. Пострадала пассажирка «Лады», находившаяся в положении.

Страшное столкновение произошло в Тюменской области
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Ранее «Наш город» писал о подростке, влетевшем в дерево на машине своего брата. 17-летний подросток без спросу взял ключи от машины брата. В результате ДТП пострадали он и его 18-летний пассажир.

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#Общество#Тюменская область#ДТП#Газ#Нарушение правил#Дорожное движение#Беременность#Дмитрий Балобанов
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