Беременная девушка пострадала в автоаварии в Тюменской области

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Машины столкнулись на 59-километре автодороги Абатск-Викулово в Викуловском районе Тюменской области. Причиной аварии стало нарушение правил очередности проезда — в результате этого оба автомобиля разлетелись в кюветы. Пострадала пассажирка «Лады», находившаяся в положении.
Ранее «Наш город» писал о подростке, влетевшем в дерево на машине своего брата. 17-летний подросток без спросу взял ключи от машины брата. В результате ДТП пострадали он и его 18-летний пассажир.