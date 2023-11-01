Акции российского рынка смотрят вверх

Интерес к вложениям в фондовые инструменты у населения остается высоким. Количество брокерских счетов на Московской бирже за январь–сентябрь этого года увеличилось на 4,5 млн — с 23 до 27,5 млн, а число активных инвесторов, совершающих сделки регулярно, за это же время выросло с 2,2 млн до 3,5 млн. Сегодня примерно каждый третий экономически активный россиянин имеет брокерский счет.