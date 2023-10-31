Выручка «Аэрофлота» с января по сентябрь составила свыше 357 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
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Updated Сегодня, 16:20
«Аэрофлот» отмечает, что по итогам третьего квартала скорректированная чистая прибыль компании составила 17,6 млрд рублей против 5,8 миллиарда рублей в аналогичном периоде прошлого года. Выручка компании с января по сентябрь достигла уровня 357,3 млрд рублей против 250,3 миллиарда рублей в прошлом году, пишет gorod55.ru.
Также в компании сообщили, что увеличение прибыли на 42,8% обусловлено наращиванием полетной программы по внутренним линиям, а также благодаря восстановлению международных рейсов по доступным направлениям. В результате число рейсов выросло на 11,1%, в том числе на международных направлениях на 76,4%, что дало возможность увеличить объемы пассажирских и грузовых перевозок.
Число перевезенных пассажиров авиакомпании увеличилось на 19,2%, а пассажирооборот — на 30,8%. На внутренних авиалиниях отмечается рост на 4,2%, а в международном сообщении удалось добиться удвоения. Объем грузоперевозок вырос на 15,1%, в том числе на международных направлениях на 26,8%.
На протяжении года компания продолжала осуществлять строгий контроль над расходами. В этой связи ключевым фактором роста расходов стало наращивание производственной программы. Вместе с тем по ряду статей сильное влияние оказывал фактор роста цен на закупаемые продукты и услуги.
К примеру, расходы на покупку авиакеросина увеличились на 23,7 млрд рублей, при этом 70% роста обусловлено увеличением объемов закупаемого керосина для обеспечения роста программы перевозок, а 30% — ценовым фактором, который частично компенсируется демпфирующим механизмом. Более того, высокие стандарты по обеспечению безопасности полетов обусловили необходимость расходов на техническое обслуживание и ремонт авиалайнеров.