Выручка «Аэрофлота» с января по сентябрь составила свыше 357 миллиарда рублей

Также в компании сообщили, что увеличение прибыли на 42,8% обусловлено наращиванием полетной программы по внутренним линиям, а также благодаря восстановлению международных рейсов по доступным направлениям. В результате число рейсов выросло на 11,1%, в том числе на международных направлениях на 76,4%, что дало возможность увеличить объемы пассажирских и грузовых перевозок.