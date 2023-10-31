«Вместо зимней сказки за окном грязь»: тюменские дороги вновь засыпали реагентами

Заметим, что в минувшем году в Тюмени со скользкостью на дорогах боролись с помощью противогололедного материала галит, который состоит из технического хлористого натрия с примесями. Как выяснилось, ему есть альтернатива. Это органически чистое средство «Нордикс», который применяют в аэропортах. Правда, его стоимость на порядок выше стоимости галита.