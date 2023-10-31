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Тюменские дороги вновь засыпали реагентами

«Вместо зимней сказки за окном грязь»: тюменские дороги вновь засыпали реагентами

31 октября 2023, 06:07
Фото: 1MI

Тюменские дороги вновь засыпали реагентами

В Тюмени начался сезон реагентов. В областной столице только выпал снег, а автомобильные дороги и пешеходные дорожки уже засыпали антигололедными реагентами, вследствие чего, белый снег превратился в серо-черную кашу.
Сюжет
Снег
«Опять все засыпали этой поганой солью. Все черное, грязное и жуткое. У меня прошлой зимой всю машину разъело реагентами. Обувь очистить не могу, вся испоганена. Да сколько это может продолжаться? Администрация Тюмени, глава города Кухарук, найдите другое решение. Дороги можно чистить, а тропинки засыпать песочком. Вместо зимней сказки за окном грязь. Ходить невозможно по тротуарам», — возмутился один из жителей областной столицы.
Фото: ЧС Тюмень

По словам горожан, реагентами дороги засыпают только в Тюмени — в северных городах, в Нижневартовске, в частности, такая практика не используется.

«Была в Нижневартовске, там не солят. Заходишь в магазин, нет никакой жижи, домой приходишь, обувь чистая, в Тюмени же ужас. Оно ладно если после применения реагентов весь снег и кашу уберут. Но нет ведь — вся эта грязь лежит и на дорогах, и на тротуарах», — отметили тюменцы.
Фото: 1MI

Впрочем, среди горожан имеются и сторонники реагентов, которые уверены, что лучше пусть будет «снежная каша» на дорогах, нежели гололед.

«Да уж лучше я каждый сезон куплю себе новую обувь, чем упаду и сломаю что-то. Пешеходы как должны ходить по гололедице? Да и шипованная зимняя шина по льду скользит. Если не в следующий раз обработают дороги реагентами, будет чистый гололёд», — уверены тюменцы, поддерживающие меры властей по борьбе с гололедом.

Заметим, что в минувшем году в Тюмени со скользкостью на дорогах боролись с помощью противогололедного материала галит, который состоит из технического хлористого натрия с примесями. Как выяснилось, ему есть альтернатива. Это органически чистое средство «Нордикс», который применяют в аэропортах. Правда, его стоимость на порядок выше стоимости галита.

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