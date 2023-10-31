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В Тюмени завершается строительство первой трехуровневой развязки

В Тюмени завершается строительство первой трехуровневой развязки

31 октября 2023, 02:17
Фото: 1MI
На строительство развязки выделили порядка 7 миллиардов рублей. Движение по ней обещают запустить в скором времени.

В Тюмени строят самую дорогую в городе развязку: Мельникайте — Дружба. Ее строительство обошлось в 7 миллиардов рублей. Движение по ней должно быть запущено до конца месяца.

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Как сообщает «72.ru», третий уровень развязки уже почти готов к открытию. Под мостом дорога, ведущая напрямую в Тарманы от Мельникайте. Там уже появились велодорожки и пешеходная зона, но автомобильная дорога пока закрыта блоками.

Ранее «Наш Город» рассказывал о ситуации со Старотобольским трактом. Этот путь — один из эпицентров пробок, но власти расширять его пока не планируют.

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#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Дороги#Транспортная развязка#Дорожное строительство#Любовь Селезнева
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