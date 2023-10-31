В Тюмени завершается строительство первой трехуровневой развязки

Как сообщает «72.ru», третий уровень развязки уже почти готов к открытию. Под мостом дорога, ведущая напрямую в Тарманы от Мельникайте. Там уже появились велодорожки и пешеходная зона, но автомобильная дорога пока закрыта блоками.