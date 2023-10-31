В Тюмени завершается строительство первой трехуровневой развязки

Posted 31 октября 2023, 02:17
Published 31 октября 2023, 02:17
Modified 31 октября 2023, 02:19
Updated 31 октября 2023, 02:19
В Тюмени строят самую дорогую в городе развязку: Мельникайте — Дружба. Ее строительство обошлось в 7 миллиардов рублей. Движение по ней должно быть запущено до конца месяца.
Как сообщает «72.ru», третий уровень развязки уже почти готов к открытию. Под мостом дорога, ведущая напрямую в Тарманы от Мельникайте. Там уже появились велодорожки и пешеходная зона, но автомобильная дорога пока закрыта блоками.
Ранее «Наш Город» рассказывал о ситуации со Старотобольским трактом. Этот путь — один из эпицентров пробок, но власти расширять его пока не планируют.