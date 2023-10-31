В Тюмени выросли цены на бытовую технику

Стоит заметить, что несмотря на подорожание, уровень продаж бытовой техники за третий квартал увеличился на 45% по сравнению с началом года. Специалисты предполагают, что такая тенденция была обусловлена отложенным спросом населения в 2022 году в связи с происходящими в мире событиями, когда люди предпочитали тратить деньги на неотложные нужды, пишет РБК Тюмень.