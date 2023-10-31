В Тюмени выросли цены на бытовую технику

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Эксперты отмечают, что девальвация рубля линейно отражается на розничных ценах после распродаж товаров, закупленных по более низкому
Член экспертного совета Московской биржи по листингу Юлия Грищенко отметила, что рост цен отразился на спросе покупателей — сегодня тюменцы предпочитают приобретать более дешевые турецкий и китайские бренды.
«Повышенный спрос на технику и электронику наблюдался в июле–сентябре этого года. Крупнейшие ритейлеры отмечают рост спроса на так называемый масс-маркет. Например, группа „М.Видео-Эльдорадо“ говорит о росте спроса на недорогие марки Beko, Grundig, Vestel, Simfer и другие. Спрос на турецкие недорогие бренды в 2023 году вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — прокомментировал эксперт.
Стоит заметить, что несмотря на подорожание, уровень продаж бытовой техники за третий квартал увеличился на 45% по сравнению с началом года. Специалисты предполагают, что такая тенденция была обусловлена отложенным спросом населения в 2022 году в связи с происходящими в мире событиями, когда люди предпочитали тратить деньги на неотложные нужды, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выросли цены на автозапчасти. На отдельные комплектующие стоимость поднялась почти на 20%. По словам специалистов, снижения цен в ближайшее время не будет.