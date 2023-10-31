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В Тюмени в два раза увеличили зарплату для пресс-секретаря губернатора

В Тюмени в два раза увеличили зарплату для пресс-секретаря губернатора

31 октября 2023, 07:48
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Тюменские власти более чем в два раза подняли заработную плату кандидату на должность пресс-секретаря губернатора Тюменской области Александра Моора.

Если еще две недели назад будущему сотруднику планировали платить ежемесячно 38 тысяч рублей, то в настоящее время уже обещают заработок до 81 тысячи 104 рублей. Соответствующая вакансия опубликована на портале «Работа России».

В опубликованной вакансии указано, что в должностные обязанности пресс-секретаря будет входить работа созданию условий формирования единого информационного пространства в Тюменской области; условий для развития системы всестороннего информирования населения о работе губернатора и правительства региона через средства массовой информации; взаимодействие с прессой и т. д.

При этом у будущего сотрудника должно быть высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры (по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика», «Медиакоммуникации», «Филология»), стаж госслужбы или работы в данных направлениях не менее двух лет.

Также в вакансии отмечено, что кандидат на должность пресс-секретаря должен быть готов к ненормированному рабочему дню.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области открыты порядка 23 тысяч вакансий. Большая часть предложений о работе размещена в отрасли рабочих специальностей и экономической сфере.

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