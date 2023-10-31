В Тюмени в два раза увеличили зарплату для пресс-секретаря губернатора

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
Если еще две недели назад будущему сотруднику планировали платить ежемесячно 38 тысяч рублей, то в настоящее время уже обещают заработок до 81 тысячи 104 рублей. Соответствующая вакансия опубликована на портале «Работа России».
В опубликованной вакансии указано, что в должностные обязанности пресс-секретаря будет входить работа созданию условий формирования единого информационного пространства в Тюменской области; условий для развития системы всестороннего информирования населения о работе губернатора и правительства региона через средства массовой информации; взаимодействие с прессой и т. д.
При этом у будущего сотрудника должно быть высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры (по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика», «Медиакоммуникации», «Филология»), стаж госслужбы или работы в данных направлениях не менее двух лет.
Также в вакансии отмечено, что кандидат на должность пресс-секретаря должен быть готов к ненормированному рабочему дню.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области открыты порядка 23 тысяч вакансий. Большая часть предложений о работе размещена в отрасли рабочих специальностей и экономической сфере.