В Тюмени в два раза увеличили зарплату для пресс-секретаря губернатора

При этом у будущего сотрудника должно быть высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры (по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика», «Медиакоммуникации», «Филология»), стаж госслужбы или работы в данных направлениях не менее двух лет.