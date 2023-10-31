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Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

В Тюмени на жд/переходе Утяшево поезд сбил пенсионерку. ВИДЕО

В Тюмени на жд/переходе Утяшево поезд сбил пенсионерку. ВИДЕО

31 октября 2023, 17:24
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Вечером 31 октября на пешеходном регулируемом переходе перегона Утяшево погибла женщина 1947 года рождения. Смертельные травмы она получила попав под поезд, следовавшим из Астрахани в Нижневартовск.
Фото: Уральская транспортная прокуратура

О происшествии сообщила Уральская транспортная прокуратура.

«Предварительно установлено, что погибшая переходила пути на пешеходном переезде при включенной звуковой и световой сигнализации перед приближающемся поездом. Применено экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось», — комментирует ведомство.
Видео: Уральская транспортная прокуратура

На месте происшествия работает Тюменский транспортный прокурор. По факту случившегося проводится проверка.

#Видео#Происшествия#Ирина Швецова#Смерть#Тюменская транспортная прокуратура#Транспортная прокуратура#Поезд#Смерть по неосторожности
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