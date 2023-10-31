В Тюмени на жд/переходе Утяшево поезд сбил пенсионерку. ВИДЕО

Вечером 31 октября на пешеходном регулируемом переходе перегона Утяшево погибла женщина 1947 года рождения. Смертельные травмы она получила попав под поезд, следовавшим из Астрахани в Нижневартовск.

Фото: Уральская транспортная прокуратура О происшествии сообщила Уральская транспортная прокуратура. «Предварительно установлено, что погибшая переходила пути на пешеходном переезде при включенной звуковой и световой сигнализации перед приближающемся поездом. Применено экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось», — комментирует ведомство. Видео: Уральская транспортная прокуратура На месте происшествия работает Тюменский транспортный прокурор. По факту случившегося проводится проверка.