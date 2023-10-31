В Тюмени на жд/переходе Утяшево поезд сбил пенсионерку. ВИДЕО

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
О происшествии сообщила Уральская транспортная прокуратура.
«Предварительно установлено, что погибшая переходила пути на пешеходном переезде при включенной звуковой и световой сигнализации перед приближающемся поездом. Применено экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось», — комментирует ведомство.
На месте происшествия работает Тюменский транспортный прокурор. По факту случившегося проводится проверка.