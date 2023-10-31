В Тюмени из руководства Тюменского обкома КПРФ исключат Сергея Пыхалова

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Об этом сообщила руководитель регионального отделения КПРФ Тамара Казанцева. По ее словам, Пыхалов оформил на работу помощника депутата без согласования его кандидатуры с обкомом партии. И тем самом нарушил устав партии.
«Персональное дело рассмотрела комиссия. На пленуме будем решать, что делать с нарушениями устава КПРФ и решениями бюро обкома Сергеем Пыхаловым. Ему грозит снятие с должности секретаря бюро по протестному движению и исключение из областного руководства», — сообщила Тамара Казанцева Ура.Ру.
Сергей Пыхалов избирался по партийным спискам в Тюменскую городскую думу в третий раз.
Ранее «Наш Город» писал, что в единый день голосования около половины избирателей, принявших участие в выборах депутатов Тюменской городской Думы, проголосовали за представителей партии «Единая Россия». Партия КПРФ набрала около 9% голосов, ЛДПР — более 15%.