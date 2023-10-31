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В центре Тюмени появился ледовый городок «Замок Дракона»

В центре Тюмени появился ледовый городок «Замок Дракона»

31 октября 2023, 08:30
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Октябрь подошел к концу и администрация Тюмени начала думать, как украсить улицы к Новому году. Так, в центре города решили создать городок со скульптурами и лабиринтами.

Тюменская администрация озвучила еще один план на центр города. Так, на площади 400-летия Тюмени к середине декабря планируется создать ледовый городок «Замок Дракона».

Там будут лабиринты, горки и ледяные скульптуры. Сообщается, что возводиться городок будет за счет бизнес-сообщества, из бюджета не потратят ни рубля.

Ранее «Наш город» сообщал, что на Цветном бульваре в Тюмени появится большой каток. Его планируется залить также к середине декабря.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Праздники#Новый год#Украшения#Любовь Селезнева
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