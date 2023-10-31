В центре Тюмени появился ледовый городок «Замок Дракона»

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Тюменская администрация озвучила еще один план на центр города. Так, на площади 400-летия Тюмени к середине декабря планируется создать ледовый городок «Замок Дракона».
Там будут лабиринты, горки и ледяные скульптуры. Сообщается, что возводиться городок будет за счет бизнес-сообщества, из бюджета не потратят ни рубля.
Ранее «Наш город» сообщал, что на Цветном бульваре в Тюмени появится большой каток. Его планируется залить также к середине декабря.