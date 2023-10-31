Тюменцы начали скупать гаражи и машиноместа

Также за последний год в Тюмени возрос спрос и на машиноместа — более чем на 40%. Число предложений на рынке тоже увеличилось на 23%, а вот цена немного снизилась — на 13%. Средняя стоимость одного машиноместа сегодня в областной столице составляет порядка 400 тысяч рублей.