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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

В Тюмени гаражи подорожали на 25%

Тюменцы начали скупать гаражи и машиноместа

31 октября 2023, 05:23
Фото: 1MI

В Тюмени гаражи подорожали на 25%

Жители Тюмени скупают гаражи. За последний год спрос увеличился на 10%, стоимость выросла на 25%. При этом число предложений о продаже, напротив, сократилось на 12%.

По данным аналитиков «Авито Недвижимость», сегодня в среднем гаражи в областной столице продают за 400-500 тысяч рублей.

Также за последний год в Тюмени возрос спрос и на машиноместа — более чем на 40%. Число предложений на рынке тоже увеличилось на 23%, а вот цена немного снизилась — на 13%. Средняя стоимость одного машиноместа сегодня в областной столице составляет порядка 400 тысяч рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени автовладельцы стали чаще покупать отечественные автомобили с пробегом. За год уровень спроса на данные модели вырос на 26%.

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