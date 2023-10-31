Тюменцу грозит пожизненное за переход на сторону Украины

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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Updated Сегодня, 09:57
В отношении жителя Тюмени возбуждено уголовное дело за госизмену. Как сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области, мужчина покинул Россию и уехал на Украину, где присоединился к ВСУ и начал действовать против российских войск.
По статье 275 УК РФ тюменцу грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
Ранее «Наш Город» рассказал, что тюменский герой Рустам Сайфуллин вернулся на СВО после полутора лет реабилитации. Мужчина был ранен дважды, но всегда возвращался в Луганск.