nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Тюменцу грозит пожизненное за переход на сторону Украины

Тюменцу грозит пожизненное за переход на сторону Украины

31 октября 2023, 09:55
Фото: Максим Карликов / 1MI
Тюменец уехал из России на Украину, где присоединился к ВСУ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Сюжет
Суд

В отношении жителя Тюмени возбуждено уголовное дело за госизмену. Как сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области, мужчина покинул Россию и уехал на Украину, где присоединился к ВСУ и начал действовать против российских войск.

По статье 275 УК РФ тюменцу грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Ранее «Наш Город» рассказал, что тюменский герой Рустам Сайфуллин вернулся на СВО после полутора лет реабилитации. Мужчина был ранен дважды, но всегда возвращался в Луганск.

«Оставили раненого»: тюменка ищет пропавшего брата, уехавшего на СВО вместо тюрьмы
Узнать подробнее
Читайте также:
Спасал бойцов, когда прилетела мина: в зоне СВО погиб выпускник ТВВИКУ«Я разочарован»: тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАОВ зоне СВО погиб танкист из Тюменской области
#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Суд#Тюменцы#Пожизненное заключение#Госизмена#СВО#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Родители же живы еще»: тюменские пенсионеры остались без жилья из-за дочери
Сегодня, 04:01
Тюмень встречает зиму грязью. Фоторепортаж со слякотных улиц города
Сегодня, 08:22
Штрафы за допуслуги, снижение суммы для банкротства: нововведения ноября для тюменцев
Сегодня, 04:45
График выплат пособий и пенсий в Тюменской области в ноябре 2023 года
Сегодня, 07:23
Тюменские коммунисты выйдут на митинг 7 ноября. В этом году им разрешили
Сегодня, 04:02
«Оставили раненого»: тюменка ищет пропавшего брата, уехавшего на СВО вместо тюрьмы
Вчера, 05:55