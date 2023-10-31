Тюменские власти бронируют VIP-номера с королевскими кроватями

В Тобольских трехзвездочных гостиницах номера будут стоить от 5 200 до 8 500 рублей за сутки. В областном центре гости будут жить в четырехзвездочных отелях с ценами от 7 200 до 14 500 рублей за ночь. Оздоровительные центры Тюменского района, где планируется бронь целых корпусов, будут стоить от 5 400 до 9 800 рублей в сутки. О том, кто будет проживать в арендуемых номерах пока неизвестно.