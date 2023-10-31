Тюменские власти бронируют VIP-номера с королевскими кроватями

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Элитные номера будут предоставляться в Тюмени, Тюменском районе и в Тобольске. Среди бронируемых номеров номера «Люкс», «Полулюкс», «Одноместный» (отели 3*, 4*), двухэтажные благоустроенные здания и корпуса в оздоровительных центрах — такая информация представлена на портале Госзакупок.
Отметим, номера «Люкс» и «Полулюкс» должны иметь кровати королевских размеров, мини-бары и прочие удобства. Номера-студии должны разделение на зоны отдыха и работы.
В Тобольских трехзвездочных гостиницах номера будут стоить от 5 200 до 8 500 рублей за сутки. В областном центре гости будут жить в четырехзвездочных отелях с ценами от 7 200 до 14 500 рублей за ночь. Оздоровительные центры Тюменского района, где планируется бронь целых корпусов, будут стоить от 5 400 до 9 800 рублей в сутки. О том, кто будет проживать в арендуемых номерах пока неизвестно.
Ранее «Наш город» писал о том, что на охрану тюменских чиновников будет потрачено 65 млн рублей. Защищать жизнь и здоровье чиновников будут сотрудники Федерального государственного унитарного предприятия «Охрана». Охранные услуги практически всех зданий будут оказываться круглосуточно.