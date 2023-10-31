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Тюменские власти бронируют VIP-номера с королевскими кроватями

Тюменские власти бронируют VIP-номера с королевскими кроватями

31 октября 2023, 15:23
Фото: 1MI
На сайте Госзакупок представлена информация, указывающая на то, что власти Тюменской области объявили аукцион по заявкам на проживание в VIP-номерах отелей и бронь целых корпусов в областных здравницах.

Элитные номера будут предоставляться в Тюмени, Тюменском районе и в Тобольске. Среди бронируемых номеров номера «Люкс», «Полулюкс», «Одноместный» (отели 3*, 4*), двухэтажные благоустроенные здания и корпуса в оздоровительных центрах — такая информация представлена на портале Госзакупок.

Отметим, номера «Люкс» и «Полулюкс» должны иметь кровати королевских размеров, мини-бары и прочие удобства. Номера-студии должны разделение на зоны отдыха и работы.

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В Тобольских трехзвездочных гостиницах номера будут стоить от 5 200 до 8 500 рублей за сутки. В областном центре гости будут жить в четырехзвездочных отелях с ценами от 7 200 до 14 500 рублей за ночь. Оздоровительные центры Тюменского района, где планируется бронь целых корпусов, будут стоить от 5 400 до 9 800 рублей в сутки. О том, кто будет проживать в арендуемых номерах пока неизвестно.

Ранее «Наш город» писал о том, что на охрану тюменских чиновников будет потрачено 65 млн рублей. Защищать жизнь и здоровье чиновников будут сотрудники Федерального государственного унитарного предприятия «Охрана». Охранные услуги практически всех зданий будут оказываться круглосуточно.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Тобольск#Цены#Госзакупки#Отели#Гостиницы#Дмитрий Балобанов
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