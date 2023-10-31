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Тюменские мигранты больше не смогут работать в такси и автобусах

Тюменские мигранты больше не смогут работать в такси и автобусах

31 октября 2023, 17:37
Фото: 1MI
Власти предлагают запретить мигрантам работать в сфере перевозок. Предприятиям необходимо привести численность иностранных работников в соответствии с постановлением до 1 марта 2024 года.

Ограничение на деятельность мигрантов в Тюменской области впервые было введено в 2019 году. Иностранным гражданам нельзя было работать в общественном транспорте и службах такси. С тех пор этот действие этого документа регулярно продлевается.

В 2024 году предприятиям в срок до 1 марта 2024 года будет поручено «привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением».

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Сам документ должен подписать губернатор Тюменской области Александр Моор. Ответственному департаменту также предлагали внести новый запрет, ограничивающий работу мигрантов в аптеках, однако в документа это предложение не отражено.

Ранее «Наш город» писал о том, что в тюменском автопарке появятся 34 новых автобуса. Качество жизни в Тюменской области зависит и от общественного транспорта, а устаревшие автопарки — одна из самых острых проблем в регионе.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Общественный транспорт#Автобусы#Предприятия#Работа#Такси#Губернатор#Перевозки#Дмитрий Балобанов
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