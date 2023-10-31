Тюменские коммунисты выйдут на митинг. В этом году им разрешили

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшем году в 105-ю годовщину Октябрьской революции власти Тюмени не дали разрешения коммунистам на проведение митинга и шествия. Однако он все-таки состоялся — организаторы (РКРП), участие в которой приняли порядка 30 человек, провели акцию без разрешения властей. Представители партии КПРФ тогда в ней участие не принимали.