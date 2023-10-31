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Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

В Тюмени коммунистам разрешили провести митинг 7 ноября

Тюменские коммунисты выйдут на митинг. В этом году им разрешили

31 октября 2023, 04:02
Фото: 1MI

В Тюмени коммунистам разрешили провести митинг 7 ноября

Тюменские власти разрешили провести коммунистам митинг 7 ноября. Правда, в шествии с флагами отказали. По словам руководителя регионального отделения партии КПРФ Тамары Казанцевой, в этом году КПРФ подала в администрацию Тюмени два уведомления на проведения шествия и митинга на площади Центральной.

Положительный ответ был получен только в отношении митинга Он состоится на площади Борцов Революции, так как на Центральной площади запланировано другое мероприятие.

Казанцева добавил, что после завершения митинга его участники митинга пройдут на Центральную площадь, но без партийной атрибутики, пишет Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшем году в 105-ю годовщину Октябрьской революции власти Тюмени не дали разрешения коммунистам на проведение митинга и шествия. Однако он все-таки состоялся — организаторы (РКРП), участие в которой приняли порядка 30 человек, провели акцию без разрешения властей. Представители партии КПРФ тогда в ней участие не принимали.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#КПРФ#Митинг#Шествие
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