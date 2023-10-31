Тюменские коммунисты выйдут на митинг. В этом году им разрешили

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
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Updated Сегодня, 04:04
Положительный ответ был получен только в отношении митинга Он состоится на площади Борцов Революции, так как на Центральной площади запланировано другое мероприятие.
Казанцева добавил, что после завершения митинга его участники митинга пройдут на Центральную площадь, но без партийной атрибутики, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшем году в 105-ю годовщину Октябрьской революции власти Тюмени не дали разрешения коммунистам на проведение митинга и шествия. Однако он все-таки состоялся — организаторы (РКРП), участие в которой приняли порядка 30 человек, провели акцию без разрешения властей. Представители партии КПРФ тогда в ней участие не принимали.