Тюменские барбершопы столкнулись с нехваткой парикмахеров

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
По данным аналитиков hh.ru, в регионе на одну вакансию барбера приходится всего 2,1 резюме. Что говорит о том, что предложение существенно превышает спрос. Специалисты объясняю дефицит кадров в данной сфере не только общей ситуацией на рынке труда, но и тем, что число барбершопов в крупных городах с каждым годом увеличивается, пишет DK.RU.
По информации аналитиков Avito, за последние полгода спрос на покупку или развитие по франшизе мужских салонов увеличился на 68%. В Тюмени, на сегодняшний день работает более 130 барбершопов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени почти на 50% увеличился спрос на водителей. С начала года работодатели разместили более 6,7 тысяч предложений о работе для представителей данной отрасли.