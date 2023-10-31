Тюменские барбершопы столкнулись с нехваткой парикмахеров

По данным аналитиков hh.ru, в регионе на одну вакансию барбера приходится всего 2,1 резюме. Что говорит о том, что предложение существенно превышает спрос. Специалисты объясняю дефицит кадров в данной сфере не только общей ситуацией на рынке труда, но и тем, что число барбершопов в крупных городах с каждым годом увеличивается, пишет DK.RU.