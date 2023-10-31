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Тюменские барбершопы столкнулись с нехваткой парикмахеров

Тюменские барбершопы столкнулись с нехваткой парикмахеров

31 октября 2023, 06:50
Фото: 1MI
В мужских салонов красоты образовался дефицит сотрудников. Владельцы барбершопов отмечают, что специалистов, несмотря на высокий уровень предлагаемых зарплат, от 70 до 120 тысяч рублей, не хватает.

По данным аналитиков hh.ru, в регионе на одну вакансию барбера приходится всего 2,1 резюме. Что говорит о том, что предложение существенно превышает спрос. Специалисты объясняю дефицит кадров в данной сфере не только общей ситуацией на рынке труда, но и тем, что число барбершопов в крупных городах с каждым годом увеличивается, пишет DK.RU.

По информации аналитиков Avito, за последние полгода спрос на покупку или развитие по франшизе мужских салонов увеличился на 68%. В Тюмени, на сегодняшний день работает более 130 барбершопов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени почти на 50% увеличился спрос на водителей. С начала года работодатели разместили более 6,7 тысяч предложений о работе для представителей данной отрасли.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Работа#Дефицит#Вакансии
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