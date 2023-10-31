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Тюменец прошел в финал экстремального шоу «Суперниндзя»

Тюменец прошел в финал экстремального шоу «Суперниндзя»

31 октября 2023, 05:57
Фото: 1MI
Сергея Девляшова знают в Тюмени как Человека-паука. Преодолевать препятствия и покорять высоты для спортсмена обычное дело.

Тюменский спортсмен Сергей Девляшов принял участие в экстремальном шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС и прошел в финал.

Мужчину не просто так называют Человеком-пауком: в 2017 году он забрался на крышу одной из башен «Москва-Сити», но там его встретили стражи порядка.

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В том же году, когда он работал спасателем, тюменец помог женщине: ее сумку выкинули в пруд грабители. Облачившись в гидрокостюм, мужчина достал вещь из водоема.

Покорять высоты для Девляшова привычное дело, поэтому с полосой препятствий он справился за 4 минуты и 15 секунд.

Ранее «Наш Город» рассказал, что тюменская семья попала в скандальное шоу «За гранью». Мать двоих детей обвиняет бывшего сожителя в изнасиловании и избиениях.

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