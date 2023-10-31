Тюменец прошел в финал экстремального шоу «Суперниндзя»

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
Тюменский спортсмен Сергей Девляшов принял участие в экстремальном шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС и прошел в финал.
Мужчину не просто так называют Человеком-пауком: в 2017 году он забрался на крышу одной из башен «Москва-Сити», но там его встретили стражи порядка.
В том же году, когда он работал спасателем, тюменец помог женщине: ее сумку выкинули в пруд грабители. Облачившись в гидрокостюм, мужчина достал вещь из водоема.
Покорять высоты для Девляшова привычное дело, поэтому с полосой препятствий он справился за 4 минуты и 15 секунд.
Ранее «Наш Город» рассказал, что тюменская семья попала в скандальное шоу «За гранью». Мать двоих детей обвиняет бывшего сожителя в изнасиловании и избиениях.