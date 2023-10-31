Тюмень встречает зиму грязью. Фоторепортаж со слякотных улиц города

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Свой путь я начинаю с остановки «улица Фабричная», которая расположена на Холодильной. Поскольку автобус заехал в остановочный карман не вплотную, как это должно быть, тут же вляпываюсь в грязь.
На самой Фабричной намного чище, поскольку тротуар находится на значительном удалении от проезжей части. Поэтому проходя по этой улице, шансов вляпаться в грязную жижу значительно меньше.
На выезде из дворов на Холодильной ноги пешеходов вязнут в рыхлом снегу. Вероятно, управляющая компания, которая обслуживает эти дома, не в курсе о существовании дворников.
На остановке «Тюменский драматический театр» снег свален в кучу прямо у павильона. По всей видимости, наведением порядка здесь занимается только техника. А иначе почему урна для мусора практически наполовину засыпана? Да и с тротуарной плитки убрано как попало. Дорожных рабочих я не вижу, и уберут ли эту снежную грязь как положено — непонятно.
Та же самая картина у подземного перехода Республики — Максима Горького: следы снегоуборочной техники есть, следов уборщиков — нет. Выглядит так себе, согласитесь.
Первый и единственный живой уборщик попадается мне на глаза с другой стороны того же подземного перехода — где находится «Универсам». Похоже, что территория уборки ограничится непосредственно подходом к переходу. Не чищены и ступеньки лестницы, ведущей к торговому центру. Ждут ли здесь покупателей при таком отношении к ним — вопрос риторический.
На остановке «Станкостроительный завод» и вовсе наледь. Как пассажиры должны попадать в автобусы, не ломая при этом ног? Кроме того, в спешке человек может подскользнуться и попасть под колёса!
На площади возле уличных музыкальных часов на Мориса Тореза горы снега.
И на тротуаре улицы Мориса Тореза отвратительно: грязный снег вперемешку с талой водой. Промочить ноги — проще простого.
Наконец-то встречаю снегоуборочную машину! Жаль, что в рамках этой прогулки она единственная.
Вот такие снежные горки на остановке «Центральный рынок». Дорожки более-менее почистили, а убирать эти кучи кто будет и когда?
А это улица Ленина со стороны СК «Центральный». Совсем уж безобразие, не так ли?
На первый взгляд, может показаться, что я не люблю Тюмень. Это не так. В этом городе я живу почти четыре десятка лет, поэтому мне есть с чем сравнить её облик.
В начале нулевых областная столица стала преображаться. Коммунальные службы круглый год работали так, что и летом было чисто, и зимой снег попросту не успевал долететь до поверхности земли. Это была красивая Тюмень. Нынешняя удручающая картина напоминает мне этот город образца девяностых годов.
Найдётся ли такой чиновник, который вновь наведёт здесь порядок? Если это случится, то я обязательно погуляю с фотоаппаратом наперевес ещё раз и покажу вам, какой на самом деле красивой может быть Тюмень. А пока, к сожалению, похвастать в этом плане нечем.