Тюмень встречает зиму грязью. Фоторепортаж со слякотных улиц города

Найдётся ли такой чиновник, который вновь наведёт здесь порядок? Если это случится, то я обязательно погуляю с фотоаппаратом наперевес ещё раз и покажу вам, какой на самом деле красивой может быть Тюмень. А пока, к сожалению, похвастать в этом плане нечем.