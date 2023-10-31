Терапевт назвала случаи, когда требуется помощь лора при чистке ушей

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
NEWS.ru сообщает, что профессиональная помощь может понадобиться людям с проблемами большого накопления серы или узкими ушными проходами.
По словам Ольги Чирковой, продолжительное нахождение пробки в ухе может привести к ухудшению слуха и представлять угрозу осложнений в виде образования пролежни, поэтому важно удалить ее как можно скорее. При этом эксперт предостерегла от попыток самостоятельного удаления серной пробки, поскольку это может быть опасно и связано с риском проталкивания пробки глубоко в ушной проход, ближе к перепонке.
Врач рекомендует обратиться к специалисту отоларингологу для получения профессиональной помощи в чистке ушей. Только опытный специалист сможет безопасно промыть ушной проход и удалить накопившуюся серу с использованием специальных инструментов. Кроме того, отоларинголог может дать рекомендации относительно профилактических капель.