Терапевт назвала случаи, когда требуется помощь лора при чистке ушей

По словам Ольги Чирковой, продолжительное нахождение пробки в ухе может привести к ухудшению слуха и представлять угрозу осложнений в виде образования пролежни, поэтому важно удалить ее как можно скорее. При этом эксперт предостерегла от попыток самостоятельного удаления серной пробки, поскольку это может быть опасно и связано с риском проталкивания пробки глубоко в ушной проход, ближе к перепонке.