Штрафы за допуслуги, снижение суммы для банкротства: нововведения ноября для тюменцев

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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С 30 октября в России продавцы, которые вынуждают клиентов взять к основной покупке дополнительные услуги или товары, будут штрафоваться. Максимальный размер взыскания — 40 тысяч рублей.
Еще более строгое наказание предусматривается для торговых компаний и ИП, не реагирующих положенным способом на претензии покупателей. За необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей.
«Принятие закона создаст дополнительную защиту граждан от недобросовестных продавцов. Зачастую в договор купли-продажи включаются условия об обязательном приобретении дополнительного товара или услуги. Например, при покупке автомобиля в автосалоне человеку навязывают заключение договора страхования с конкретной компанией. В результате покупатель несет лишние расходы», — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Социально уязвимым категориям граждан разрешили избавиться от долгов даже, если их сумма чуть больше прожиточного минимума. С 3 ноября, пенсионеры, а также семьи, которые живут исключительно на детские пособия, могут подать заявление о признании банкротством при задолженности от 25 тысяч до 1 млн рублей.
Есть только два условия:
Власти помогут развитию небольших технологических предприятий. Для этого в законе закрепили понятия: «инновационные технологии», «технологическая компания», «малая технологическая компания». Также в нем описаны особенности и условия их деятельности.
«Закон позволит оказывать господдержку небольшим высокотехнологичным компаниям, а также внедрять передовые разработки на площадках крупных промышленных и производственных предприятий», — отметили в Госдуме.
В конце ноября все УК, ТСЖ, ЖСК и ТЖ должны привести свою документацию в соответствие с новым законом о техобслуживании газового оборудования.
Согласно правкам, внутридомовые, и внутриквартирные газовые сети будет обслуживать одна организация — газораспределительная.