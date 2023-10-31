Штрафы за допуслуги, снижение суммы для банкротства: нововведения ноября для тюменцев

Тюменцам рассказали о новом в законах в ноябре

В ноябре вступают в силу несколько важных поправок, которые так или иначе отразятся и на жителях Тюменской области. Особенно пенсионеров, имеющих кредиты, а также тех, кто не знает, как защитить свой кошелек от навязчивых продавцов. Подробно о нововведениях в материале «Нашего города».