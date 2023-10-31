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Тюменцам рассказали о новом в законах в ноябре

Штрафы за допуслуги, снижение суммы для банкротства: нововведения ноября для тюменцев

31 октября 2023, 04:45
Фото: Midjourney

Тюменцам рассказали о новом в законах в ноябре

В ноябре вступают в силу несколько важных поправок, которые так или иначе отразятся и на жителях Тюменской области. Особенно пенсионеров, имеющих кредиты, а также тех, кто не знает, как защитить свой кошелек от навязчивых продавцов. Подробно о нововведениях в материале «Нашего города».

Защита россиян от навязывания товаров и услуг

С 30 октября в России продавцы, которые вынуждают клиентов взять к основной покупке дополнительные услуги или товары, будут штрафоваться. Максимальный размер взыскания — 40 тысяч рублей.

Еще более строгое наказание предусматривается для торговых компаний и ИП, не реагирующих положенным способом на претензии покупателей. За необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей.

«Принятие закона создаст дополнительную защиту граждан от недобросовестных продавцов. Зачастую в договор купли-продажи включаются условия об обязательном приобретении дополнительного товара или услуги. Например, при покупке автомобиля в автосалоне человеку навязывают заключение договора страхования с конкретной компанией. В результате покупатель несет лишние расходы», — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Расширение внесудебной процедуры банкротства

Социально уязвимым категориям граждан разрешили избавиться от долгов даже, если их сумма чуть больше прожиточного минимума. С 3 ноября, пенсионеры, а также семьи, которые живут исключительно на детские пособия, могут подать заявление о признании банкротством при задолженности от 25 тысяч до 1 млн рублей.

Есть только два условия:

  • у них нет имущества, которое можно продать, чтобы рассчитаться с кредиторами;
  • процедурой можно воспользоваться только через год после начала принудительного взыскания долга (для других категорий — этот период составляет 7 лет).
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Господдержка технологических компаний

Власти помогут развитию небольших технологических предприятий. Для этого в законе закрепили понятия: «инновационные технологии», «технологическая компания», «малая технологическая компания». Также в нем описаны особенности и условия их деятельности.

«Закон позволит оказывать господдержку небольшим высокотехнологичным компаниям, а также внедрять передовые разработки на площадках крупных промышленных и производственных предприятий», — отметили в Госдуме.

Безопасность газового оборудования

В конце ноября все УК, ТСЖ, ЖСК и ТЖ должны привести свою документацию в соответствие с новым законом о техобслуживании газового оборудования.

Согласно правкам, внутридомовые, и внутриквартирные газовые сети будет обслуживать одна организация — газораспределительная.

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